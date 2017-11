Justice League: le statue "Iron Studios" di Batman, Aquaman, Flash, Cyborg e Superman

Iron Studios lancia una nuova linea di statue ispirate al film sulla "Justice League".

Justice League ha debuttato nei cinema italiani e il lavoro svolto da Zack Snyder per ovviare ai limiti del controverso Batman v Superman ha dato i suoi frutti dando all'Universo Esteso DC, dopo l'ottimo esordio di Wonder Woman, la possibilità di un rilancio (incassi permettendo).

Alimentato dalla sua fede riposta nell'umanità e ispirato dall'azione altruistica di Superman, Bruce Wayne arruola la nuova alleata Diana Prince per affrontare una minaccia ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano velocemente per reclutare una squadra per opporsi a questo nemico appena risvegliato. Nonostante la formazione di una serie di eroi senza precedenti, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche.

Iron Studios lancia una nuova serie di statue in scala 1/10 dedicate al team di eroi del film Justice League (Wonder Woman esclusa), tutte realizzate in Polystone e dai dettagli davvero impressionanti.

Le statue ritraggono Batman (Ben Affleck), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fischer) e Superman (Henry Cavill).

Trovate le nuove statue della Justice League sul sito IRON STUDIOS.