Film 2018-2019: Lizzy Caplan in Gambit - Alexandra Shipp in Shaft

Di Federico Boni martedì 21 novembre 2017

Lizzy Caplan si unisce a Channing Tatum in Gambit, mentre Alexandra Shipp prenderà parte al nuovo Shaft.

Film 2018-2019: Scott Haze per Venom - Brian Gleeson e altri per Hellboy Cory Michael Smith interpreterà l'astronauta Roger Chaffee in First Man, diretto da Damien Chazelle, regista premio Oscar di La La Land. - Gambit: celebre volto di Masters of Sex, Lizzy Caplan affiancherà Channing Tatum in Gambit della 20th Century Fox. L'attrice sarà Bella Donna Boudreaux, figlia del capo degli Assassini di New Orleans nonché primo amore del protagonista. La Caplan prenderà il posto di Lea Seydoux, inizialmente legata al progetto. Gore Verbinski dovrebbe dirigere la pellicola, in uscita al cinema il 14 febbraio 2019. Oltre a Gambit, la Fox ha in uscita anche New Mutants (13 aprile 2018), Deadpool 2 (1° giugno 2018) e X-Men: Dark Phoenix (2 novembre 2018).

- Shaft: Richard Roundtree (X-Men: Apocalypse, Straight Outta Compton) affiancherà Samuel L. Jackson, Richard Roundtree e Jesse T. Usher nel nuovo film dedicato a Shaft. Parola di Deadline. La pellicola uscirà nelle sale d'America grazie alla New Line, mentre all'estero potrebbe sbarcare direttamente su Netflix. Samuel L. Jackson riprenderà il ruolo di John Shaft (nipote dell'originale John Shaft) interpretato nel reboot del 2000 di John Singleton. Tim Story, meglio conosciuto per aver diretto i primi due Fantastici Quattro, dirigerà il film, con Kenya Barris allo script. Via alle riprese nel mese di dicembre.

- nuovo film Noah Baumbach: Laura Dern (Big Little Lies), Adam Driver (Star Wars: The Last Jedi), Scarlett Johansson (Ghost in the Shell), Merritt Wever e Azhy Robertson prenderanno parte al prossimo film di Noah Baumbach, al momento senza titolo. Non si hanno dettagli sulla storia, con il regista di The Meyerowitz Stories, da poco in streaming su Netflix, sceneggiatore e regista. La pellicola sarà ancora una volta targata Netflix.