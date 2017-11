Justice League, perdite da 100 milioni per la Warner?

Di Federico Boni martedì 21 novembre 2017

Rischio perdite al botteghino per Justice League.

Justice League: recensione in anteprima Ben Affleck, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa ed Henry Cavill protagonisti di Justice League. Leggete la nostra recensione Una partenza tanto 'lenta', con 94 milioni di dollari al debutto negli Usa e 278,842,239 in tutto il mondo, da far tremare i polsi a chissà quanti capoccioni Warner. Justice League ha deluso all'esordio in sala, con critiche negative e incassi tutt'altro che esaltanti. Secondo quanto riportato da Forbes, il film diretto da Zack Snyder poi 'concluso' da Josh Whedon, potrebbe generare perdite tra i 50 e i 100 milioni.

Costata addirittura 300 milioni di dollari, la pellicola ne avrebbe poi sperperati altri 100/150 solo per la campagna marketing. Per generare utili il film dovrebbe incassarne circa 750/800, mentre difficilmente, previsioni alla mano, supererà i 650. La Warner riceverà il 52% del botteghino americano e il 38% dei dollari incassati all'estero, quindi allo studio dovrebbero entrare circa $ 275 milioni netti. Troppo pochi pareggiare i conti. Il film potrebbe poi decollare in home-video, ma difficilmente a tal punto da generare utili.

Un bel campanello d'allarme in casa Dc, lo scorso anno galvanizzata dai 745.6 milioni di dollari di Suicide Squad, dagli 863 milioni di Batman v Superman: Dawn of Justice e quest'anno dagli 822 milioni di Wonder Woman. Riuniti tutti i suoi supereroi sotto un'unica bandiera, la doccia fredda. Colpi di coda al box office permettendo.

Fonte: Forbes