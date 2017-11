Justice League: Kevin Smith entusiasta del film DC

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 novembre 2017

Kevin Smith ha rivelato di essere entusiasta del film sulla "Justice League".

Justice League, quinto film dell'Universo Esteso DC, non ha fornito ciò che lo studio si aspettava, sia dal punto di vista critico che commerciale. Il film non è andato molto bene dal punto di vista della critica, con un punteggio su Rotten Tomatoes che si è fermato al 40%, e dopo l'uscita nelle sale il film ha anche registrato il peggior weekend di apertura per un film dell'UEDC incassando "solo" 93,8 milioni di dollari. Nonostante ciò Justice League è piaciuto molto al regista e fanboy Kevin Smith, che ne ha tessuto le lodi durante il suo podcast Hollywood Babble-On.

Ho già visto Justice League due volte. Mi è piaciuto. Mi è davvero piaciuto, ci sono cose che ho davvero apprezzato, che mi hanno fatto felice, voglio dire che è strano, non ho intenzione di recensire il film e roba del genere, ma ca**o questi sono momenti che mi hanno fatto saltare il cuore. Danny Elfman ha scritto la musica, quindi ad un certo punto ha fatto riferimento ad una sua partitura, c'è un accenno a Batman e ha suonato il tema del Batman di Tim Burton.

Justice League: Jason Momoa risponde alle critiche sul film Jason Momoa è orgoglioso del suo Aquaman e le critiche a Justice League non lo toccano più di tanto.

E' stato già confermato all'inizio di questo mese che il tema "Batman" di Danny Elfman dal film Batman di Tim Burton del 1989 sarebbe stato incluso nella colonna sonora di Justice League, e sembra che sia stato un momento molto evocativo per un fan dei fumetti come Kevin Smith. Sebbene Kevin Smith non sia direttamente coinvolto nell'UEDC, ha molta credibilità nell'universo dei fan, e il suo elogiare il film con tanto entusiasm potrebbe certamente essere degna di nota per molti. Durante questo podcast con il suo co-conduttore Ralph Garman, il regista ha anche parlato di un altro dei suoi momenti preferiti che ha coinvolto il villain Steppenwolf mentre ha promosso tutte le interpretazioni dei personaggi principali.

Sentire Steppenwolf che si riferisce ai "Nuovi Dei", è stato fantastico, perché fa parte del "Quarto Mondo" di Jack Kirby, fa parte del cast di personaggi di "New Gods". Ha fatto riferimento a Darkseid ad un certo punto, cosa che mi ha fatto volare il cuore, e anche vedere come Batman combatte un Parademone. Wonder Woman sembra interpretare una sorta di sequel di Wonder Woman, quasi come: "Oh, è tornata in azione, è nel presente'e non si sta occupando solo di musei d'arte, ora sta affrontando missioni". La storia di Cyborg, ho pensato che la sua performance fosse davvero buona e sottovalutata, e in realtà mi piace quel personaggio più di quanto pensassi. Flash è come la fottuta spalla comica e Ezra Miller fa un ottimo lavoro, è molto divertente, ma avevo visto quasi ogni singola battuta nei trailer. Jason Momoa, penso sia meraviglioso. Mi ha fatto venire voglia di vedere un film di Aquaman più di quanto avessi mai voluto prima.

Un altro recente aggiornamento sul box-office ha rivelato che Warner Bros. potrebbe perdere tra i 50 e i 100 milioni di dollari alla fine della corsa, ma speriamo che l'UEDC possa proseguire il suo percorso che seppur travagliato sta dando i suoi frutti.