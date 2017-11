Justice League e The Avengers sono praticamente lo stesso film? (video)

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 novembre 2017

Un fan ha messo a confronto la Justice League e gli Avengers nei loro esordi cinematografici.

Da quando la Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il suo film Justice League nell'ottobre 2014, molti si sono chiesti quanto sarebbe stato simile questo ensemble di supereroi a The Avengers della Marvel, che ha infranto record al botteghino nell'estate del 2012. Ora che Justice League è finalmente nelle sale, non ci è voluto molto perché uno spettatore intraprendente indicasse tutte le somiglianze tra questo gruppo di supereroi dell'Universo Esteso DC e l'ensemble dell'Universo Cinematografico Marvel di cinque anni fa. A quanto pare ci sono molte più somiglianze di quanto si possa immaginare, il che potrebbe non essere tanto sorprendente considerando che Joss Whedon ha lavorato su entrambi i film.

Justice League: uno scioccante poster cinese enfatizza lo scontro 'Marvel vs DC'' I supereroi Marvel morti per mano della Justice League in un brutale poster cinese.

Mentre Joss Whedon non ha ottenuto un riconoscimento come regista per il suo lavoro sulle riprese, dopo che il regista Zack Snyder ha dovuto lasciare il progetto a causa di una tragedia familiare, ha ottenuto però un credito per la sceneggiatura dato che Whedon ha scritto circa due dozzine di pagine di nuovo materiale oltre ad aver tagliato e modificato una serie di altre scene e riscritto circa un terzo della sceneggiatura. Anche se probabilmente non sapremo mai quali scene ha scritto, sembra chiaro che anche le versioni precedenti della sceneggiatura avessero elementi ispirati agli Avengers integrati nelle pagine. Mentre alcuni di questi elementi potrebbero in realtà essere solo delle somiglianze generiche, altri lasciano decisamente perplessi.

Il video si apre con il narratore che rivela che Justice League, "include più che una vaga somiglianza" con il primo film degli Avengers che è ancora il film che ha incassato di più dell'UCM sia a livello nazionale (623,3 milioni) che a livello mondiale (1,5 miliardi). Le somiglianze iniziano in un modo piuttosto sottile, poiché, in entrambi i film, il pianeta viene "lasciato indifeso" contro minacce aliene dopo che un "personaggio simile ad un Dio ha recentemente lasciato il pianeta", che in Avengers fa riferimento a Thor che lascia la Terra per Asgard, e in Justice League rappresenta la "morte" di Superman. Entrambi i film seguono poi un "villain con un elmo cornuto", Loki in The Avengers e Steppenwolf in Justice League, che arrivano con l'aiuto di un "cubo magico" (Tesseract / Scatola Madre) che ogni villain poi ruba per favorire il proprio scellerato piano di conquista.

Entrambi questi cubi sono stati nascosti sulla Terra per migliaia di anni, e poi un misterioso personaggio (Hulk / Cyborg) esce dall'ombra per aiutare a trovare questo cubo. Ci sono anche somiglianze nel modo in cui entrambe le squadre reclutano il resto dei loro membri. Entrambe le squadre usano un uomo (Nick Fury e Batman) e una donna (Black Widow e Wonder Woman), ma le somiglianze non si fermano qui. Ognuno degli uomini recluta qualcuno con abilità sovrumane (Captain America e Aquaman) mentre le donne reclutano personaggi che "si vedono come mostri" (Hulk e Cyborg). All'inizio di ogni film il personaggio femminile sta cercando di interrompere un'operazione militare, ed entrambi i film hanno personaggi con esperienza di guerra (Captain America e Wonder Woman).

Questo video sottolinea anche le somiglianze tra Iron Man della Marvel e Cyborg di DC, poiché entrambi hanno eroi che sono "integrati con la tecnologia" ed entrambi usano ologrammi per cercare dettagli sugli altri membri della squadra e possiedono "luci che brillano" sul petto. Anche se questa "somiglianza" può essere valida, è anche una sorta di forzatura poiché, a parte le somiglianze di cui sopra, entrambi i personaggi non potrebbero essere più diversi. Tuttavia, abbiamo solo menzionato circa la metà delle somiglianze offerte come prova in questo video che arriva da ScreenCrush, quindi potete controllare il video in apertura di articolo per l'elenco completo delle similitudini.