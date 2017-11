Nightwing: Chris Mckay annuncia casting aperto per il protagonista

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 novembre 2017

Chris McKay annuncia un casting aperto per il ruolo di protagonista nel cinecomic "Nightwing".

Anche se il futuro dell'Universo Esteso DC sullo schermo è un po' incerto al momento, il regista di LEGO Batman - Il film, Chris McKay, sta attualmente lavorando ad un film su Nightwing e ha appena confermato che sta per aprire i casting per il ruolo principale.

Un paio di nomi si sono fatto per il ruolo di Nightwing, ma nessuno è stato ufficialmente presentato e, all'inizio di questo mese, Chris McKay ha detto che non avevano ancora iniziato il processo di casting. Ma è qualcosa che accadrà e recentemente il regista ha utilizzato Twitter per confermare l'apertura dei casting, ma anche per dare qualche consiglio a coloro che potrebbero sperare di ottenere l'ambito ruolo.

Sul Casting Nightwing: utilizza un agente o un manager per inviare il tuo lavoro allo studio, un agente o un manager ti protegge ed è anche un sostegno del tuo personaggio. Significa che prendi sul serio te stesso e la tua carriera....così potrebbe farlo anche qualcun altro. Ci sarà una chiamata di casting aperta, ma è sicuramente come scommettere a Las Vegas. Non lasciare la tua carriera al caso, credi in te stesso, scommetti su te stesso, prendi un agente o un manager.

Finn Wittrock (American Horror Story) e Darce Montgomery (Stranger Things) sono i due nomi emersi per Nightwing, ma è chiaro a questo punto che i giochi sono aperti e anche se è la stessa Warner Bros. ad averli presi in considerazione, il ruolo potrebbe andare a qualche volto nuovo. Chris McKay ha detto all'inizio di questo mese su Twitter che cercheranno "in lungo e in largo" per trovare la persona giusta per il ruolo.

Non abbiamo ancora iniziato a cercare Nightwing, ma quando lo faremo lo saprete perché la nostra ricerca sarà ampia.

Attualmente Warner Bros. non ha fissato una data di uscita per Nightwing. Secondo quanto riferito lo studio stava aspettando di vedere gli incassi di Justice League prima di andare avanti con alcuni dei loro altri progetti dell'UEDC. Probabilmente Nightwing era tra quei progetti che aspettavano dietro le quinte e anche se justice League ha deluso al box-office, Nightwing potrebbe benissimo funzionare anche come film a se stante. Vale anche la pena notare che Brenton Thwaites ha ottenuto il ruolo di Dick Grayson nella serie tv live-action Titans in arrivo nel 2018.