Gramigna: trailer e poster del film di Sebastiano Rizzo

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 novembre 2017

Gramigna: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Sebastiano Rizzo nei cinema italiani dal 23 novembre 2017.

Il 23 novembre esce nei cinema Gramigna, il film di Sebastiano Rizzo distribuito da Klan Movie Production che vede nel cast Teresa Saponangelo, Biagio Izzo, Enrico Lo Verso e Ciro Petrone.

"Gramigna" nasce dall'esperienza diretta di Luigi di Cicco che racconta la sua esperienza di bambino vissuto nel "male", di come abbia dovuto toccare il fondo per poter riemergere; di come l'amore della madre lo abbia salvato, una donna che ha lottato come una leonessa per tenere lontano il figlio da una strada senza uscita. Un film che racconta un vissuto e la capacità che l’uomo ha di sfuggire al suo stesso destino e fare della propria vita un esempio da seguire.

La trama ufficiale:



"Gramigna" narra la storia di un ragazzino, Luigi, figlio di Diego, uno dei più potenti boss della malavita Campana, che ancora oggi sta scontando l’ergastolo e che Luigi ha visto solo in galera. Luigi è costretto a fare i conti costantemente con una realtà che si divide tra bene e male e conteso tra "tentatori" (ricchi e persuasivi malavitosi) e "angeli custodi" (la madre Anna e Vittorio, l'amato allenatore di calcio). Gli insegnamenti del padre che, contrariamente a quanto potrebbe o dovrebbe avvenire, mettono in guardia il figlio dai rischi del malaffare, dalla pericolosità di cedere alle provocazioni e inoltre lo sprona a studiare e a lavorare, facendogli capire il valore della famiglia, della serenità e, soprattutto, della libertà. Ma il senso d’impotenza che Luigi prova ogni qual volta assiste all'umiliazione dei commercianti della sua terra da parte della malavita, fa crescere il lui un desiderio di riscatto per quella gente e quella terra. Così, crescendo e lottando dolorosamente contro se stesso, vivendo costantemente in uno stato di profonda solitudine e rabbia ed emergendo da uno stato di profonda depressione, riuscirà a risorgere e a estirpare dalla sua mente, come una Gramigna appunto, ogni forma di tentazione che potrebbe costargli quella libertà che conquisterà a sue spese, sperimentando il dolore e l’umiliazione del carcere: nulla può essere barattato se non con la stessa libertà. Grazie, quindi, alla sua grande voglia di riscatto, diventerà un commerciante e si dedicherà con grande entusiasmo al civile, in particolare la sua attenzione è rivolta a quei commercianti che, più volte, aveva visto umiliati e feriti non solo nel corpo ma anche nella dignità, dalla sua stessa famiglia. Finalmente potrà fare qualcosa per loro, potrà lottare insieme a loro, contro la criminalità. Ma non solo: lottare per il riscatto dei ragazzi del Sud, difendere quella bella terra "sfregiata" che resiste al potere della malavita, sperando che la sua storia possa essere da esempio ai tanti giovani, che sognano di estirpare, come lui, la gramigna dal loro "status" per diventare uomini migliori.

Il cast è completato da Gianluca di Gennaro, Gianni Ferreri, Ernesto Mahieux, Mario Porfito, Antonio Tallura Nicola Graziano, Titti Cerrone e Anna Capasso.

NOTE DI REGIA

"Gramigna" è un film di grande valore socio culturale, nato con l’obiettivo di portarlo in tutte le scuole a scopo educativo e culturale. Un film che prende i giovani per mano e li guida, senza ipocrisia, senza filtri o menzogne, nelle tenebre del male - un male che rende l’esistenza stessa una galera - indispensabile per farli poi riemergere nella luce, di un riscatto possibile per tutti. Un riscatto che genera libertà e regala così possibilità di: osare, ribellarsi, cambiare, fare, sognare, in una terra dove spesso i sogni restano intrappolati nell’adolescenza e si tramutano poi in rabbia, disillusione e rassegnazione. Una frase storica e molto significativa di un film diretto dal maestro Francesco Rosy, diceva: "I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari è autentica, invece, la realtà sociale e ambientale che li produce". Il film era "Le mani sulla Città", film d’impegno civile che, ancora oggi, è un capolavoro sociale, uno strumento atto a migliorare il nostro approccio "alla vita e alla nostra terra". "Gramigna" invece, è la testimonianza di una realtà tangibile, perchè si può osare per cambiare e vincere il male. [Sebastiano Rizzo]