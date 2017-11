Captain Marvel, Jude Law al fianco di Brie Larson

Di Federico Boni mercoledì 22 novembre 2017

Primo cinecomic in arrivo per Jude Law.

Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Flec alla regia Saranno i registi di Mississippi Grind a dirigere Captain Marvel. Primo cinecomic in arrivo per Jude Law, pronto a far suo il ruolo di co-protagonista in Captain Marvel, annunciato in sala per la festa delle donne del 2019. La pellicola sarà il primo titolo 'al femminile' dell'intero Universo Marvel.

Secondo quanto riportato da Variety l'attore britannico sarebbe alle trattative finali per il ruolo di mentore di Brie Larson, da tempo annunciata protagonista. Law raggiunge un cast che vedrà Ben Mendelsohn nel ruolo del villain, ancora sconosciuto ma probabilmente leader della razza aliena The Skrulls. Samuel L. Jackson, infine, ritornerà negli abiti di Nick Fury e avrà per la prima volta due occhi, e non uno, visto e considerato che il film sarà ambientato nei primi anni '90.

Anna Boden e Ryan Fleck di Mississippi Grind dirigeranno la pellicola, con Geneva Robertson-Dworet (suoi anche il nuovo Tomb Raider e Gotham City Sirens) autrice dell'ultima sceneggiatura, precedentemente firmataMeg LeFauve (Inside Out) e Nicole Perlman (Guardiani della Galassia). Kevin Feige produrrà il tutto, con Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Jonathan Schwartz produttori esecutivi insieme a Stan Lee.

Carol Danvers, personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gene Colan nel 1968, è nata come ufficiale dell'aeronautica statunitense per poi diventare nel 1977 la supereroina Ms. Marvel. Nella sua carriera il personaggio ha assunto anche le identità di Binary, Warbird e, a partire dal 2012, quella di Capitan Marvel. Tra le sue principali abilità ci sono il volo, il poter assorbire varie forme d'energia, usarle per emettere raggi fotonici oppure deviarle, incrementare la sua forza e cambiare i suoi vestiti civili. Non contenta, a livelli normali può sollevare fino a 70 tonnellate di peso e volare ad una velocità massima di Mach-3. Assorbendo nuova energia può arrivare a sollevare più di 100 tonnellate. Pertanto è uno dei supereroi con maggiore forza fisica dell'Universo Marvel (al pari di altri come Namor, Thor, Ares ed Hulk).