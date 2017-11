Smallfoot - Il mio amico delle nevi: trailer italiano e poster del film d'animazione Warner Bros.

Di Pietro Ferraro giovedì 23 novembre 2017

Smallfoot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Warner Bros. nei cinema italiani dal 4 ottobre 2018.

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer italiano di Smallfoot - Il mio amico delle nevi, film d'animazione che presenta la leggenda dello yeti da un punto di vista decisamente originale. Ricordate "Planet 51" con il terrestre che diventa l'alieno della situazione? Beh l'idea è la medesima con il "Piedino" del titolo che diventa la leggenda narrata tra gli yeti.

"Smallfoot" rivisita la leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva, quando un giovane e brillante Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l’esistenza degli esseri umani anche se non ne ha mai incontrato uno. La sua idea gli porterà fama ed una chance con la ragazza dei suoi sogni. Ma getterà anche in subbuglio la semplice comunità di Yeti, di fronte a ciò che potrebbe esserci nel mondo, al di là del loro villaggio innevato, il tutto in una briosa storia sull'amicizia, il coraggio e la gioia della scoperta.

Nella versione originale gli interpreti di "Smallfoot" sono Channing Tatum ("LEGO® Batman – il Film"; "Jump Street" i film) che presta la propria voce allo Yeti, Migo, e James Corden ("Troll", "Emoji – accendi le emozioni") allo Smallfoot, Percy. Fanno parte del cast anche Zendaya ("Spider-Man: Homecoming"); Common ("Selma – la strada per la libertà"); LeBron James (l’imminente "Space Jam 2"); Gina Rodriguez ("Jane the Virgin"); Danny DeVito ("Lorax – il guardiano della foresta", il candidato all'Oscar "Erin Brockovich – forte come la verità"); Yara Shahidi (la serie TV "Black-ish"); Ely Henry (la serie TV "Justice League Action"), e Jimmy Tatro ("22 Jump Street").

"Smallfoot" è diretto da Karey Kirkpatrick, il regista premiato con l’Annie Award per "La gang del bosco", e nominato agli Annie per le sceneggiature di "Galline in fuga" e "James e la pesca gigante". Il film è prodotto da Bonne Radford ("Curioso come George"), Glenn Ficarra ("Cicogne in missione", "The is Us") e John Requa ("Cicogne in missione", "This is Us"). I produttori esecutivi sono Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Sergio Pablos e Kirkpatrick. Il team creativo comprende il montatore Peter Ettinger e il compositore Heitor Pereira.

In Italia "Smallfoot" uscirà nelle sale il 4 ottobre 2018.