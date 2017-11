Al cinema dal 23 novembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 23 novembre 2017

Arrivano in sala l'action-thriller American Assassin, la storia vera "Detroit", il sequel/remake Flatliners - Linea Mortale e le commedie italiane "Caccia al tesoro" e "Gli Sdraiati".

- American Assassin (USA 2017 - Azione / Thriller - Durata 111 minuti) di Michael Cuesta con Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David Suchet. Trama: Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O’Brien) è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa. TRAILER ITALIANO

- Caccia al tesoro (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso, Christiane Filangieri, Gennaro Guazzo, Francesco Di Leva, Serena Rossi, Max Tortora. Trama: “Caccia al tesoro” è la storia di Domenico Greco (Vincenzo Salemme), sfortunato attore teatrale che naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta (Serena Rossi), vedova di suo fratello, che ha un figlio di nove anni malato di cuore. L’unico modo per salvarlo sarebbe operarlo in America, ma l’operazione costa 160 mila euro. Disperati, vanno a pregare San Gennaro chiedendo un miracolo. E San Gennaro risponde dando loro il via libera per “prendersi” uno dei gioielli della sua Mitra custodita insieme al famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà sono le parole di un parcheggiatore che rimbombano nella navata, e che Domenico e Rosetta scambiano per quelle di San Gennaro. Insieme a Ferdinando (Carlo Buccirosso), Cesare (Max Tortora) e Claudia (Christiane Filangieri), parte una “Caccia al Tesoro” che li porterà da Napoli, a Torino, fino a Cannes in Costa Azzurra. TRAILER UFFICIALE

- Detroit (USA 2017 - Drammatico - Durata 143 minuti) di Kathryn Bigelow con Will Poulter, Hannah Murray, Jack Reynor, John Boyega, Anthony Mackie, Ben O'Toole, John Krasinski. Trama: La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti costringendo così, ad una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa. TRAILER ITALIANO

Detroit di Kathryn Bigelow: Recensione in Anteprima 50 anni dopo gli incidenti che sconvolsero Detroit, Kathryn Bigelow porta in sala un'America accecata da razzismo e violenza.

- Flatliners - Linea Mortale (USA 2017 - Thriller - Durata 110 minuti) di Niels Arden Oplev con Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton, Kiersey Clemons, Kiefer Sutherland, Charlotte McKinney. Trama: Cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento nell’aldilà. TRAILER ITALIANO

- Gli Sdraiati (Italia 2017 - Commedia - Durata 103 minuti) di Francesca Archibugi con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni, Antonia Truppo, Gigio Alberti, Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro. Trama: Dopo la separazione, anni fa, Giorgio Selva ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa per metà tempo del figlio Tito, di diciassette anni. E’ un uomo realizzato, avrebbe una vita appagante, ma insieme all’adolescenza di Tito è scoppiata una guerra quotidiana. Tito ha una banda di amici, tutti maschi, troppo lunghi, troppo grassi, troppo magri, spaccano rovesciano inzaccherano mentono fuggono puzzano. Stanno sempre appiccicati, da scuola al divano, dal divano a scuola, fino a che non irrompe Alice. La nuova compagna di classe, occhi azzurri e torvi, parla poco, non sorride mai. Tito si innamora. Ad un colloquio dei professori Giorgio scopre con ansia che Alice è la figlia di Rosalba, una donna che era stata a casa loro diciassette anni prima. Era un po’ domestica, assistente, factotum; poi Rosalba sparì di botto e nessuno ne seppe più nulla. Adesso è riapparsa come madre di Alice, quasi minacciosa, parla di soldi, non si capisce cosa voglia. Fra Alice e Tito si instaura un legame vero, esclusivo, la prima intimità psichica e fisica. Giorgio attraversa le sue giornate abitato da fantasmi, sensi di colpa, ma il destino ha scarti imprevedibili, sembra che stia lì a insegnare a padre e figlio come scambiarsi la fatica di diventare adulti e la fatica di invecchiare. TRAILER UFFICIALE

Gli Sdraiati: Recensione in Anteprima Francesca Archibugi porta al cinema l'omonimo best-seller di Michele Serra. Gli sdraiati.

- Il domani tra di noi (USA 2017 - Drammatico / Azione - Durata 103 minuti) di Hany Abu-Assad con Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot Mulroney. Trama: Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere e accendendo così un’attrazione inaspettata. TRAILER ITALIANO

- Il libro di Henry (USA 2017 - Drammatico - Durata 105 minuti) di Colin Trevorrow con Naomi Watts, Jaeden Lieberher, Jacob Tremblay, Sarah Silverman, Lee Pace, Maddie Ziegler, Dean Norris, Tonya Pinkins. Trama: Susan (Naomi Watts) scopre che la famiglia che vive alla porta accanto, e di cui fa parte Christina (Maddie Ziegler) amabile compagna di classe di Henry (Jaeden Lieberher), ha un pericoloso segreto, e che Henry ha escogitato un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo geniale piano di salvataggio per Christina prende forma in modi elettrizzanti, Susan si ritrova coinvolta suo malgrado. TRAILER ITALIANO

- Nut Job - Tutto molto divertente (USA / Canada / Corea del Sud 2017 - Animazione - Durata 91 minuti) di Cal Brunker con le voci di Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Jackie Chan, Gabriel Iglesias. Trama: Il gruppo di roditori capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy è minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un luna park. I due guideranno la rivolta degli animali al ritmo di "andiamo a comandare" e Spocchia troverà anche l’amore con la scoiattolina Andie. TRAILER ITALIANO

- Il figlio sospeso (Italia 2017 - Drammatico - Durata 89 minuti) di Egidio Termine con Paolo Briguglia, Gioia Spaziani, Aglaia Mora, Laura Giordano, Egidio Termine, Consuelo Lupo, Giorgio Musumeci. Trama: Lauro, il protagonista della storia, ha perso il padre Anturio quando aveva due anni, di lui, quindi, non ha ricordi e sua madre Giacinta non gli mai raccontato nulla. Il giovane è cresciuto, quindi, con un'immagine del padre mitizzata e perciò falsa. Un indizio, lo spinge a credere che suo padre abbia avuto in passato una seconda famiglia e un altro figlio, per cui decide di intraprendere il viaggio alla ricerca del suo passato e della sua identità. Scopre che la madre naturale Margherita durante la sua gestazione si era ammalata di leucemia e, a causa della malattia, che sembrava senza via d'uscita, aveva deciso di cedere il figlio ad un'amica (Giacinta) per assicurargli quel calore umano che probabilmente lei non le avrebbe dato. Ma la vita le aveva giocato un tiro "mancino": grazie ad un farmaco era sopravvissuta per oltre vent'anni. Poco alla volta, la verità comincia ad emergere rivelandosi nella sua interezza e nella sua forza liberatrice. TRAILER ITALIANO

- La mano invisibile (Spagna 2017 - Drammatico - Durata 80 minuti) di David Macián con Anahí Beholi, Josean Bengoetxea, Eduardo Ferrés, Elisabet Gelabert, Christen Joulin, Marta Larralde, Esther Ortega. Trama: In un capannone industriale, 11 persone vengono contrattate per fare il proprio lavoro davanti a un pubblico che non vedono. Sono un muratore, un macellaio, una sarta, un cameriere, un meccanico, un informatico, una donna delle pulizie…Opera d’arte, reality show, macabro esperimento? I partecipanti non sanno cos’hanno di fronte, nè di chi sia la mano che muove i fili di questo perverso teatrino, mordente parabola sulla precarietà del lavoro, di bruciante attualità. TRAILER UFFICIALE

- Gramigna (Italia 2017 - Drammatico - Durata 93 minuti) di Sebastiano Rizzo con Gianluca Di Gennaro, Teresa Saponangelo, Biagio Izzo, Enrico Lo Verso, Ernesto Mahieux, Mario Porfito, Anna Capasso, Ciro Petrone. Trama: "Gramigna" nasce dall'esperienza diretta di Luigi di Cicco che racconta la sua esperienza di bambino vissuto nel "male", di come abbia dovuto toccare il fondo per poter riemergere; di come l'amore della madre lo abbia salvato, una donna che ha lottato come una leonessa per tenere lontano il figlio da una strada senza uscita. Un film che racconta un vissuto e la capacità che l’uomo ha di sfuggire al suo stesso destino e fare della propria vita un esempio da seguire. TRAILER ITALIANO

-Napolitaners (Italia 2017 - Documentario - Durata 80 minuti) Un film di Gianluca Vitiello. Trama: Un racconto inedito sulla città di Napoli attraverso lo sguardo di chi ci è nato e che oggi la vive dal di fuori, lontano migliaia di chilometri da casa, alla ricerca di esperienze e nuovi percorsi di vita. Un viaggio a più tappe, tra le rotte di una nuova ondata di emigrazione 2.0, da Berlino a NewYork, da Milano a Ibiza fino a Tokio, attraverso i bar, i quartieri, i luoghi di lavoro. [Al cinema il 25 e 26 novembre] TRAILER ITALIANO