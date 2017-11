Stasera in tv: "La verità sta in cielo" su Rai 3

Di Pietro Ferraro venerdì 24 novembre 2017

Rai 3 stasera propone "La verità sta in cielo", film drammatico del 2016 diretto da Roberto Faenza e interpretato da Riccardo Scamarcio, Maya Sansa, Greta Scarano, Valentina Lodovini e Shel Shapiro.





Cast e personaggi

Riccardo Scamarcio: Enrico De Pedis, detto Renatino

Maya Sansa: Maria

Greta Scarano: Sabrina Minardi

Valentina Lodovini: Raffaella Notariale

Shel Shapiro: John

Adriana Serrapica: Emanuela Orlandi

Pietro Orlandi: sé stesso

Tommaso Lazotti: Pietro Orlandi da ragazzo

Luciano Roffi: Lio Beghin, l'autore di "Chi l'ha visto?"

Anthony Souter: Roberto Calvi

Randall Paul: arcivescovo Paul Marcinkus, presidente della Banca Vaticana

Elettra Orlandi: Federica Orlandi

Alessandro Bertolucci: Ercole Orlandi

Mino Caprio: prelato

Alberto Cracco: prelato

Simone Coppo: prelato assistente di Paul Marcinkus

Pino Torcasio: maresciallo di polizia





Trama e recensione

Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, quindicenne cittadina vaticana, figlia di un messo pontificio, sparisce dal centro di Roma, dando inizio a uno dei più clamorosi casi irrisolti mai accaduti in Italia, conosciuto anche all’estero. Dopo decine di indagini, oscure ipotesi, coinvolgimento di “poteri forti”, depistaggi di ogni genere, una cosa è certa: Emanuela non ha fatto più ritorno a casa. Sollecitata dallo scandalo “Mafia capitale” che attanaglia Roma ai giorni nostri, una rete televisiva inglese decide di inviare a Roma una giornalista di origine italiana (Maya Sansa) per raccontare dove tutto ebbe inizio: quel 22 giugno di tanti anni prima. Con l’aiuto di un’altra giornalista (Valentina Lodovini), inviata di un noto programma televisivo italiano, che ha scoperto una nuova pista, entra in scena un personaggio inquietante: Sabrina Minardi (Greta Scarano). E’ l’amante di Enrico De Pedis (Riccardo Scamarcio), meglio conosciuto come Renatino, il boss che ha saputo gestire meglio di ogni altro il malaffare della capitale, poi finendo sotto i colpi della banda rivale della Magliana. Nonostante il suo passato, Renatino verrà sepolto nella Basilica di S. Apollinare, nel cuore di Roma, proprio accanto alla scuola di musica frequentata da Emanuela: un altro mistero. La Minardi si decide a raccontare quanto afferma di sapere sul sequestro della ragazza. E’ la verità? Quale intreccio indicibile si cela dietro i delitti rimasti impuniti nell’arco di trent’anni?

