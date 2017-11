Justice League: la sequenza d'apertura di Joss Whedon modificata perché troppo divertente

Di Pietro Ferraro venerdì 24 novembre 2017

L'attore Holt McCallany rivela che in origine Joss Whedon aveva una scena di apertura molto più divertente per Justice League, ma è stata respinta dallo studio.

Con Justice League DI Warner Bros. nelle sale nuovi dettagli sono emersi sulla scena d'apertura che a quanto pare era stata originariamente concepita con molto più humour.

Attenzione!!! Se non hai ancora visto Justice League, ci saranno alcuni SPOILER a seguire.

L'attore Holt McCallany (Mindhunter) ha rivelato in una nuova intervista a Mens Fitness che i primi minuti in cui appare nel film, parte delle nuove riprese effettuate da Joss Whedon, erano originariamente molto più divertenti di quelli visti sullo schermo. Sfortunatamente, la scena che Joss Whedon aveva scritto ha dovuto essere rielaborata su richiesta dello studio.

Adoro Joss Whedon. La mia scena con Batman era stata originariamente concepita come una scena comica, così era stata scritta da Joss, ed è così che l'abbiamo girata. Ho pensato che fosse fantastica, ma lo studio ha ritenuto che sarebbe stato un errore aprire la film con una scena completamente comica, quindi è stata un po' rielaborata. Sono rimasto deluso, ma quando sono tornato a casa a New York ho trovato una bottiglia del mio Champagne preferito e un biglietto di Joss che diceva "Battaglia persa. Joss." Non posso dirti quanto significasse per me che abbia trovato il tempo di scrivermi. Joss Whedon è un fuoriclasse. Ho incorniciato la lettera.

Mentre Holt McCallany interpreta un ruolo piuttosto piccolo come un ladro non identificato, la sua scena che apre Justice League è piuttosto cruciale e aiuta a stabilire un tono per il film. Il film si apre con Holt McCallany su un tetto di Gotham City, che si scontra con Batman e finisce per servire come "esca". Dopo un fugace corpo a corpo Batman cattura e mette in bilico questo ladro sul bordo del tetto, usando la paura dio cadere nel vuoto del malvivente per attirare in uno delle creature al servizio del villain principale del film, Steppenwolf. Questo aiuta a stabilire che Steppenwolf e i suoi parademoni si nutrono letteralmente della paura degli umani, e anche se la scena di Holt McCallany è breve, risulta piuttosto efficace. Ecco cosa ha raccontato l'attore della sua lotta con Batman, in cui ha utilizzato alcune delle abilità di combattimento che ha acquisito nel corso degli anni interpretando l'allenatore boxe Teddy Atlas nel film tv Tyson della HBO e il pugile Patrick "Lights" Leary sulla serie tv Lights Out .

E ' stato divertente combattere con Batman, anche se ho perso, in alcune delle mie riprese il mio personaggio combatte un po' di più, ma senza successo. Ho il mio stile di combattimento basato su tecniche che ho imparato in molti anni di boxe e lavoro nei film, e qui ho dovuto usarle, in questo caso combatto un supereroe, quindi è più difficile, Batman può fare molte cose che gli altri non possono fare. E' stata una grande esperienza e una scena divertente per Ben [Affleck] che è stato molto accomodante, l'abbiamo ottenuta in poche riprese. Le mie scene di combattimento preferite sono solitamente quelle coreografate con uno loro stile, e quelle che sono coreografate attorno ai punti di forza individuali di un particolare attore. Nel gioco della lotta gli "stili fanno il combattimento". Mi piace progettare la mia coreografia di combattimento in collaborazione con il mio regista e coordinatore degli stunt, quando possibile, e qui è stato un ottimo modo per far parte del film, anche se sono stato battuto da Batman.

Sfortunatamente l'attore non ha rivela alcun dettaglio su quanto fosse più "comica" la scena di apertura della Justice League di quella finita sullo schermo. McCallany ha aggiunto che spera di tornare in un altro film dell'UEDC, dal momento che il suo personaggio non è morto e che "ha avuto un buon rapporto con Batman".