Star Wars 10: la nuova trilogia è entrata ufficialmente in sviluppo

Di Pietro Ferraro venerdì 24 novembre 2017

Rian Johnson si dice entusiasta di creare la sua personale trilogia di "Star Wars" mentre inizia a preparare il prossimo capitolo di questo vasto universo.

Non abbiamo la minima idea di cosa porterà Star Wars 10, ma Rian Johnson ha rotto il suo silenzio sulla nuova trilogia di Star Wars che lo vede al timone, affermando che è nelle prime fasi del processo di sviluppo. Qualche settimana fa è stato annunciato che Johnson avrebbe avuto la sua trilogia di Star Wars e ora possiamo toccare con mano l'entusiasmo di Rian Johnson per il progetto, un entusiasmo visibilmente difficile da contenere.

Durante un fan event per "Gli Ultimi jedi" che si è tenuto in Messico, Rian Johnson ha parlato della sua trilogia di Star Wars e ha rivelato dove si trova nella fase di progettazione. Il regista ha anche spiegato perché è tanto entusiasta di prendere in consegna e ottenere la sua trilogia.

Dovremo vedere. Sono solo nella fase iniziale, sto iniziando ad immaginare come sarà la nuova trilogia e in che direzione andrà. Ma la cosa che mi rende più entusiasta è l'idea di creare una nuova storia su un quadro ampio di tre film in questo mondo. C'è così tanto potenziale e non vedo l'ora di buttarmici a capofitto.

"Gli Ultimi Jedi" non è ancora nei cinema e Johnson sta già pensando a cosa guarderà la sua nuova trilogia di Star Wars e nonostante le labbra cucite l'entusiasmo e l'eccitazione di Johnson sono evidenti.

È stato annunciato che Rian Johnson è stato scelto da Disney e Lucasfilm per scrivere e dirigere una trilogia di film che rientreranno nel franchise Star Wars, ma sarà una storia completamente nuova, con personaggi originali e ambientata in una galassia diversa e ancora non esplorata. Johnson sta collaborando con Ram Bergman, il suo collaboratore di lunga data che, dopo aver prodotto i film di Johnson Looper e Brick, ha prodotto "Gli ultimi Jedi" con il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

La Kennedy ha parlato della sua collaborazione con Johnson e di come si sente a lavorare di nuovo con il regista.

È una forza creativa, e guardarlo creare "Gli Ultimi Jedi" dall'inizio alla fine è stata una delle grandi gioie della mia carriera. Rian farà cose incredibili con la tela bianca di questa nuova trilogia.

Secondo quanto riferito, Rian Johnson non è stato scelto perché altri registi non sono stati all'altezza, ma perché ha una visione originale per portare avanti Star Wars. Non è chiaro in questo momento come "Gli ultimi Jedi" si rapporterà con la saga originale di George Lucas, ma sembra che Rian Johnson sia disposto a correre dei rischi. Se si deve credere agli indizi disseminati nei trailer, potremmo vedere un lato di Luke Skywalker che non abbiamo mai immaginato e una lotta tra la Forza e il Lato Oscuro che potrebbe rivaleggiare con qualsiasi cosa che abbiamo visto o letto finora.

Anche se non sappiamo quale angolo della galassia di Star Wars sarà esplorato da questa nuova trilogia, l'idea e il potenziale per fare qualcosa di memorabile è tangibile e ovviamente Disney e Lucasfilm contano su ciò che Rian Johnson ha realizzato con "Gli Ultimi Jedi", che ricordiamo debutterà nei cinema italiani il 13 dicembre.

Fonte: Kenna McHugh