Eric Clapton: Life in 12 Bars, trailer e poster italiano

Di Federico Boni venerdì 24 novembre 2017

La vita di Eric Clapton sbarca nei cinema d'Italia.

L'Arte viva di Julian Schnabel, il trailer italiano del film evento diretto da Pappi Corsicato Arriva finalmente anche nelle sale d'Italia Julian Schnabel: A Private Portrait di Pappi Corsicato. Il 12 e 13 dicembre. Uscirà nelle sale d'Italia per solo tre giorni, l'11, il 12 e il 13 dicembre 2017, Eric Clapton: Life in 12 Bars, film evento prodotto e diretto dalla regista Lili. Dopo essere stato presentato con successo al Toronto International Film Festival, il documentario sbarca nelle sale nostrane con distribuzione Lucky Red per offrire al pubblico una rara visione della storia personale di una delle figura più iconiche della storia della musica.

Vincitore di 18 Grammy Awards, Eric Clapton è l’unico musicista a comparire per tre volte nella Rock and Roll of Fame: una prima volta con gli Yardbirds nel 1992, una seconda con i Cream nel 1992 e, infine una terza volta, nel 2000, come solista.

Life in 12 Bars racconterà anche i passaggi più oscuri della vita del cantante, dalla dipendenza da droghe e alcool alla tragica morte del figlio Conor, avuto con Lory Del Santo e scomparso nel 1991.