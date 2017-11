Corpo e anima: trailer italiano del film Orso d'Oro a Berlino 2017

Di Pietro Ferraro venerdì 24 novembre 2017

Corpo e anima: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ildikó Enyedi nei cinema italiani dal 4 gennaio 2018.

Dopo la vittoria al Festival di Berlino il 4 gennaio 2018 arriva nei cinema italiani con Movie Inspired il dramma ungherese Corpo e anima della regista Ildikó Enyedi, che torna dietro la macchina da presa a 18 anni da Simon The Magician.

Berlino 2017: Corpo e anima - recensione del film di Ildiko Enyedi Ildikò Enyedi porta in Concorso alla Berlinale On Body and Soul. Leggete la nostra recensione





Una storia d’amore insolita e anticonvenzionale ambientata nel mondo di tutti i giorni, basandosi sul dualismo di sonno e veglia, spirito e materia. Due persone introverse scoprono per puro caso di condividere lo stesso sogno ogni notte. Sono perplesse, incredule, un po’ spaventate. Benché inizialmente esitanti, accettano questa strana coincidenza, ricreando in pieno giorno ciò che accade nei loro sogni.

Il film è interpretato da Géza Morcsányi, Szandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy, Tamás Jordán, Zsuzsa Járó, Réka Tenki, Julia Nyakó e Itala Békés.

Corpo e anima è il quinto lungometraggio di fiction della regista Ildikó Enyedi vincitrice della Caméra d'Or a Cannes nel 1989 per My 20th Century e successivamente regista per The Magic Hunter (1994), Tamas and Juli (1997) e Simon The Magician (1999). La regista ha anche diretto episodi per la versione ungherese della serie HBO In Treatment.

Corpo e anima a Berlino oltre ad aver ricevuto l'Orso d'Oro per il miglior film è stato insignito anche del premio FIPRESCI e del Premio della giuria ecumenica. Il film è stato selezionato per rappresentare l'Ungheria nella corsa alla categoria Miglior film straniero agli Oscar 2018.