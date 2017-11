Justice League: svelato il cameo del regista Zack Snyder

Di Pietro Ferraro sabato 25 novembre 2017

Il direttore della fotografia Fabian Wagner ha rivelato il cameo del regista Zack Snyder in "Justice League".

Zack Snyder potrebbe non essere stato in grado di realizzare in toto la sua visione di Justice League, ma è stato sul set abbastanza a lungo da riuscire a ritagliarsi un piccolo cameo, come ha rivelato il direttore della fotografia di Justice League, Fabian Wagner, al sito Comic Films MD. Anche se il cameo è stato confermato molti non saranno riusciti a individuarlo poiché non si tratta propriamente di un cameo "alla Stan Lee".

Justice League: Kevin Smith entusiasta del film DC Incassi deludenti e critica contro, ma il film "Justice League" riceve l'appoggio entusiasta del regista Kevin Smith.

Fabian Wagner, che ha lavorato in Justice League, ha recentemente rilasciato un'intervista piuttosto approfondita sulla sua esperienza sul set. Ad un certo punto gli è stato chiesto quale genere di cameo avrebbe voluto avere nel film, e lui ha confessato che avrebbe voluto "nascondersi" nei panni di Batman e mentre rivelava ciò ha anche rivelato in quale punto del film si trova il cameo di Zack Snyder.

Avrei dovuto farlo ma sono troppo piccolo, Ben è davvero grande e molto forte ed è molto più alto di me quindi non avrebbe funzionato [ride]. sarebbe stato davvero bello, Zack ha fatto un cameo in una delle scene, è seduto in una caffetteria.

Snyder si è anche intrufolato in Batman V. Superman: Dawn of Justice e Wonder Woman, quindi non è poi così sorprendente che sia riuscito a trovare un modo per entrare in Justice League. Snyder ha recentemente dichiarato di non aver ancora visto Justice League e ciò potrebbe avere qualcosa a che fare con il fatto che Joss Whedon e Warner Bros. hanno cambiato molto durante le riprese e il montaggio, ma almeno non hanno messo mano al suo cameo.

I fan sono stati davvero di supporto alla visione originale di Zack Snyder e lo hanno hanno dimostrato lanciando una petizione online molto popolare per vedere il montaggio della Justice League del regista. A Snyder è piaciuto il post sui social media, quindi anche lui sembra essere interessato all'idea. Tornando all'intervista a Fabian Wagner, al direttore della fotografia è stato chiesto se vorrebbe tornare a lavorare su un altro film della DC in futuro. Anche se la regia cambierà, nei prossimi anni ci saranno sicuramente molte opportunità e visto che Wagner si è dimostrato più che all'altezza, la Warner Bros. potrebbe voler bissare la collaborazione.

Al diavolo si, se me lo chiedessero. Mi sono divertito davvero molto e mi piacerebbe farne un altro, se ne avessi l'occasione ne farei sicuramente un altro.

L'Universo Esteso DC in realtà non ha uno Stan Lee come la Marvel, quindi non c'è un singolo cameo che tutti stiano cercando quando guardano un film DC; inoltre la presenza / influenza di Zack Snyder nel franchise potrebbe cambiare in futuro poiché è probabile che avrà un ruolo molto ridotto con l'UEDC che avanza.