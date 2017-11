Justice League: una scena scartata includeva due Lanterne Verdi

Di Pietro Ferraro sabato 25 novembre 2017

Una fonte anonima che ha lavorato agli effetti speciali di "Justice League" afferma che una scena scartata dopo i titoli di coda del film includeva due Lanterne Verdi.

Attenzione!!! L'articolo include SPOILER sul film Justice League.

Una delle scene dopo i titoli di coda di Justice League scartate originariamente includeva due Lanterne Verdi. Hal Jordan, la seconda Lanterna Verde, è stato uno dei membri fondatori originali della "Justice League of America" quando la DC Comics introdusse la squadra di supereroi nell'albo "The Brave and the Bold #28" del 1960. Le Lanterne Verdi sono sempre state membri fondatori della squadra durante ogni iterazione, e continuano ad essere punti chiave dell'universo globale DC, e questo è ciò che ha reso così evidente la loro assenza nella Justice League di Zack Snyder.

La Justice League dell'Universo Esteso DC viene assemblata da Batman e include Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash, oltre allo stesso Crociato Incappucciato, con Superman che si unisce alla squadra in un secondo momento. Lanterna verde e Martian Manhunter (un altro membro fondatore originale) non appaiono nel film. Tuttavia l'esistenza delle Lanterne nell'universo condiviso di nuova formazione è stata confermata dall'antica sequenza di battaglia (una storia raccontata da Diana Prince a Bruce Wayne), in cui una Lanterna Verde può essere vista combattere Steppenwolf e il suo esercito di Parademoni migliaia di anni prima degli eventi di Justice League. La cosa interessante però è che la presenza delle Lanterne Verdi era stata pianificata in una scena dopo i titoli di coda del film prima che l'idea venisse accantonata.

Un esperto di effetti speciali che ha lavorato a Justice League, ha recentemente rivelato su Reddit (tramite il nome utente LDN_Film) che la scena dopo i titoli di coda del film, nella sua versione originale, avrebbe mostrato Kilowog e Tomar-Re che fanno visita notturna a Bruce Wayne nella sua casa sul lago. Secondo quanto riferito, la scena è stata girata durante le riprese principali, ma è stata presto accantonata e sostituita con l'attuale scena dopo i titoli di coda di Justice League che accenna alla formazione di una "Injustice League".

La delusione dei fan della mancata apparizione di Lanterna Verde nel finale del film è stata in parte placata dalla consapevolezza che i guardiani dell'universo finiranno per avere un loro film, Green Lantern Corps, attualmente in programma per il 2020 con la Warner Bros. che ha recentemente confermato che progetto è in sviluppo attivo quindi è possibile che si potrà avere qualche notizia su questo fronte nel prossimo futuro. Tuttavia lo studio potrebbe anche modificare i loro piani in seguito alla delusione critica e commerciale di Justice League.

Per ora i fan dell'UEDC hanno la certezza di un film su Aquaman diretto da James Wan e in arrivo a dicembre 2018, con Shazam! di David F. Sandberg e Wonder Woman 2 di Patty Jenkins entrambi in uscita nel 2019. Justice League 2 è attualmente in fase di scrittura, ma lo status di questo progetto resta in bilico.

