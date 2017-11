Spawn: Todd McFarlane rivela una pagina della sceneggiatura del reboot

Di Pietro Ferraro sabato 25 novembre 2017

Todd McFarlane pubblica online una prima pagina della sceneggiatura per il reboot "Spawn" di Blumhouse.

Con la nuova versione cinematografica di Spawn che prende forma, il creatore / regista Todd McFarlane stuzzica i fan del personaggio condividendo su Twitter una pagina della sceneggiatura. Non solo, ma ha promesso che alcune "grandi notizie" saranno presto condivise, il che potrebbe significare un importante aggiornamento riguardante la produzione del film.

Spawn: Todd McFarlane ha completato la sceneggiatura del reboot Todd McFarlane annuncia su YouTube di avere pronta la sceneggiatura del nuovo film di Spawn.

Dopo la delusione del film Spawn del 1997, i fan del demoniaco anti-supereroe hanno sentito per parecchio tempo voci di un reboot o di una nuova versione cinematografica del personaggio. Alla fine qualcosa di tangibile è arrivato quando McFarlane ha annunciato di aver completato una sceneggiatura per un nuovo film di Spawn che intendeva anche dirigere, e stava cercando lo studio giusto per gestirlo. Poi è stato ufficialmente annunciato a luglio di quest'anno che Blumhouse aveva acquisito il reboot di Spawn, e che lo scrittore avrebbe diretto il film. Finora è stato rivelato poco sulla trama, anche se sappiamo che sarà sicuramente "vietato ai minori" (R-rated) in stile Deadpool e che avrà un budget piuttosto contenuto.

Ora sembra che siamo sul punto di ottenere un flusso costante di aggiornamenti per quanto riguarda il progetto. McFarlane ha recentemente pubblicato una foto sul suo account Twitter con la dicitura "stralcio della sceneggiatura del film Spawn". Il post contiene la foto di "una (parziale) scena dell'ultimo film di SPAWN." Insieme a questo McFarlane ha dichiarato che rivelerà "grandi notizie a breve".

Spawn sarà un horror soprannaturale che incontra il genere suspense Todd McFarlane vuole dirigere il 'suo' Spawn.

La scena nella sceneggiatura condivisa descrive una conversazione tra Twitch e un altro personaggio. Maximilian "Twitch" Williams è l'immaginario detective della omicidi di New York creato da McFarlane e un personaggio fondamentale nei fumetti, essendo sia un nemico che un alleato di Spawn. È uno dei pochi poliziotti onesti della città e un asso con le armi da fuoco. In dichiarazioni precedenti, McFarlane ha chiarito che Twitch ha in realtà il ruolo più importante nella trama, e la maggior parte della trama sarà vista dalla sua prospettiva. Uno sguardo alle parole sulla pagina sembra enfatizzare le sue caratteristiche, con lui che parla di inchiodare un qualche bersaglio facendo riferimento ad un noto commerciante di armi.

Il riferimento di McFarlane ad altre "grandi notizie" potrebbe essere letto come ulteriori aggiornamenti sulle riprese o sul casting, dal momento che nessun attore è stato ancora confermato per il cast. New York City è stata recentemente confermata come location per le riprese che dovrebbero prendere il via a febbraio 2018. C'è però la possibilità che McFarlane stia per dare un aggiornamento sulla nuova serie animata di Spawn, o anche sulla serie tv proposta da lungo tempo da Kevin Smith per Sam e Twitch.

SNEAK PEEK at SPAWN MOVIE script:



Here is a tease of a (partial) early scene from the latest SPAWN Movie script. Will be getting you some big news soon!!@ImageComics #spawn pic.twitter.com/yZUWVhVqFa — Todd McFarlane (@Todd_McFarlane) 24 novembre 2017

Fonte: Screenrant