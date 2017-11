Star Wars: Gli Ultimi Jedi - figurina Topps rivela la Polizia di Canto Bight

Di Pietro Ferraro sabato 25 novembre 2017

Disponibile un primo sguardo ufficiale alla Polizia della città dei casinò Canto Bight in "Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi" di Rian Johnson.

Le forze di polizia di Canto Bight in Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono state rivelate tramite le figurine da collezione Topps ufficiali del film. L'immagine svela i custodi della legge di questa location che sembra una versione "Las Vegas" di Mos Eisley.

Frequentata da facoltosi giocatori snob che vivono al sicuro lontano dalla lotta tra il Primo Ordine e la Resistenza, Canto Bight sarà anche il luogo di approdo di una missione speciale che Finn (John Boyega) e Rose (Kelly Marie Tran) svolgeranno per la Resistenza, ed è lì che incontrerano la Polizia di Canto Bight, un gruppo di personaggi che fino ad ora non erano mai stati mostrati in "carne ed ossa".

Topps ha svelato una nuova figurina da collezione via Twitter raffigurante due agenti della Polizia di Canto Bight che "raccolgono informazioni" da quello che sembra un cittadino preoccupato. I personaggi erano stati precedentemente rivelati attraverso nuovi giocattoli basati su di loro, ma questo è il primo sguardo "dal vivo" tratto dal film. Evocando visivamente stormtrooper e ufficiali imperiali, la Polizia di Canto Bight certamente non sembra interessata a servire o proteggere la Resistenza.

È molto probabile che la polizia stia cercando Finn e Rose quando interrogano le persone a Canto Bight. Ciò potrebbe significare che i due sono in realtà un passo avanti a loro, e apparentemente anche il Primo Ordine. È già noto che Finn e Rose si presenteranno come ufficiali del Primo Ordine come parte della loro missione, e che dovranno trovare il misterioso "DJ" di Benicio del Toro che si trova a Canto Bight e naturalmente visitare diversi casinò durante la loro ricerca.

Dato che la Polizia di Canto Bight dispone di action figures e figurine, è probabile che avranno un discreto tempo su schermo quando Finn, Rose e potenzialmente altri personaggi visiteranno questa città sul nuovo pianeta deserto Cantonica. Mark Hamill ha usato le parole "enorme" ed "epico" per descrivere la produzione della sequenza di Canto Bight in "Gli ultimi Jedi", nel senso che potrebbe culminare in una sorta di inseguimento o scena di battaglia che coinvolgerà la polizia. Questi ufficiali alla fine giocheranno ruoli relativamente minore nel film, ma potrebbero essere fondamentali per il destino della missione di Finn e Rose.







The 4th card in the Topps Star Wars Countdown to Episode 8 is available, but for only 24 hours! Get it here https://t.co/yWG8aFUEhj pic.twitter.com/Kt68CoRaRL

— Topps Company (@Topps) 24 novembre 2017

