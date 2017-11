E' morto Rance Howard, papà del regista Ron Howard

Di Pietro Ferraro domenica 26 novembre 2017

E' scomparso all'età di 89 anni l'attore Rance Howard, papà del regista Ron Howard e nonno dell'attrice Bryce Dallas Howard.

Come confermato da suo figlio Ron via Twitter, l'attore Rance Howard è scomparso all'età di 89 anni. Oltre ad essere un attore di successo, Howard è il padre del regista ed ex baby star Ron Howard e dell'attore Clint Howard, nonché il nonno delle attrici Bryce Dallas Howard e Paige Howard.

Clint e io abbiamo avuto la fortuna di essere i figli di Rance Howard. Oggi è scomparso a 89 anni. Era particolarmente abile nella sua capacità di bilanciare l'ambizione con una grande integrità personale. Un ragazzo di campagna dell'era della depressione, la sua passione per la recitazione ha cambiato il corso della nostra storia di famiglia. Ti amiamo e ci mancherai Papà.

Nato il 17 novembre 1928 come Harold Rance Beckenholdt, ha frequentato l'Università dell'Oklahoma e si è unito all'Aeronautica militare dove ha prestato servizio per tre anni. Il figlio Ron è nato mentre stava ancora prestando servizio. Ha cambiato il suo nome in Rance Howard e ha iniziato a lavorare sulla sua carriera di attore nel 1948, trasferendosi a New York e ottenendo alcuni lavori teatrali con spettacoli itineranti.

Quando Ron aveva 2 anni, Howard e suo figlio piccolo fecero il loro debutto cinematografico nel film Pellirosse alla frontiera (Frontier Woman). Molti dei suoi precedenti ruoli erano al fianco del giovane figlio Ron, vedi i film Capobanda (The Music Man) e Una fidanzata per papà (The Courtship of Eddie's Father), quest'ultimo è stato anche il debutto cinematografico del fratello di Ron, Clint. Quando Ron venne scelto per il ruolo di Opie nella serie tv The Andy Griffith Show, suo padre vi è apparso in cinque episodi. Howard lavorava spesso anche con il figlio minore Clint. Howard ha recitato in diversi episodi della serie tv L'orso Ben (Gentle Ben) con il figlio Clint.

Non tutto il lavoro di Howard ha coinvolto i suoi figli, ha recitato anche nei film An Eye for a Eye, Nick Mano Fredda e Chinatown e in numerose serie tv tra cui Quella strana ragazza, Il virginiano, Bonanza e Kung Fu. Nel frattempo, Ron stava iniziando la sua carriera di regista. Howard è apparso spesso nei film di suo figlio, a partire da Attenti a quella pazza Rolls Royce (Grand Theft Auto) e il film tv Cotton Candy alla fine degli anni '70. Nello stesso periodo, ha anche recitato in tre episodi di Happy Days insieme a Ron.

Rance e Ron Howard continuarono a lavorare insieme negli anni '80, con ruoli per papà Howard in altri quattro film diretti da Ron: Splash - Una sirena a Manhattan, Cocoon, Gung Ho - Arrivano i giapponesi e Parenti, amici e tanti guai tutti interpretati al fianco di Clint. Howard e i suoi figli hanno continuato a lavorare insieme per tutta la loro carriera. Howard ha continuato a lavorare in tv per tutto il decennio, con ruoli nello spin-off di Happy Days Mork & Mindy e in Dallas, La signora in giallo e Superboy. Alla fine degli anni '80 appare anche in due film di Joe Dante: Salto nel buio (Innerspace) e L'erba del vicino (The 'Burbs).

Howard è apparso in numerosi film di successo negli anni '90, tra cui Ed Wood, Apollo 13, Mars Attacks, Independence Day e L'agguato - Ghosts from the Past. È anche apparso in numerosi programmi televisivi tra cui diversi episodi di Seinfeld, Sposati...con figli e Babylon 5. Howard ha iniziato il nuovo millennio lavorando di nuovo con entrambi i suoi figli nel fiabesco Il Grinch e poi con Ron di nuovo nel film premio Oscar A Beautiful Mind. I tre membri della famiglia si sono riuniti per Cinderella Man e Frost / Nixon. Nel frattempo, Rance è stato visto in numerosi altri film, tra cui Walk Hard - La storia di Dewey Cox, Jonah Hex e The Lone Ranger. Il suo ultimo ruolo è stato al fianco del figlio Clint in Apple Seed, film attualmente in post-produzione e in uscita nel 2018.





Filmografia parziale

Splash - Una sirena a Manhattan (Splash), regia di Ron Howard (1984)

Cuori ribelli (Far and Away), regia di Ron Howard (1992)

Apollo 13, regia di Ron Howard (1995)

Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas), regia di Ron Howard (2000)

Rat Race, regia di Jerry Zucker (2001)

A Beautiful Mind, regia di Ron Howard (2001)

La casa dei massacri (Toolbox Murders), regia di Tobe Hooper (2004)

Cinderella Man - Una ragione per lottare (Cinderella Man), regia di Ron Howard (2005)

Angeli e demoni (Angels & Demons), regia di Ron Howard (2009)

Appuntamento con l'amore (Valentine's Day), regia di Garry Marshall (2010)

Easy Rider: The Ride Back, regia di Dustin Rikert (2013)

Nebraska, regia di Alexander Payne (2013)

Max Rose, regia di Daniel Noah (2013)

The Lone Ranger, regia di Gore Verbinski (2013)