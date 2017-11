Justice League: nuova immagine ufficiale di Deathstroke

Di Pietro Ferraro domenica 26 novembre 2017

Joe Manganiello condivide un'immagine del suo Deathstroke prossimo villain dell'Universo Esteso DC.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene spoiler sul film Justice League.

I fan più pazienti che hanno visto Justice League hanno avuto un accenno ad un minaccia futura con il Deathstroke di Joe Manganiello che incontra il Lex Luthor di Jessie Eisenberg in una sequenza dopo i titoli di coda. Infatti dopo l'evacuazione dell'Arkham Asylum sembrerebbe che il super-mercenario e l'irritante genio miliardario stiano complottando per formare una loro lega di super-malvagi.

Quella in Justice League non era la prima volta che i fan incontravano Deathstroke, dato che già nel 2016 Zack Snyder condivise un filmato in cui rivelò l'arrivo nell'Universo Esteso DC di questo popolare villain. Quel breve video di Deathstroke che avanzava minaccioso verso la macchina da presa è stato sufficiente a mandare i fan in delirio, aumentato in maniera esponenziale quando è stato annunciato che sarebbe stato l'antagonista nel film di Batman in solitaria di Ben Affleck. Da allora, quel film è stato messo in discussione e modificato così tante volte che nessuno ha più potuto ipotizzare di cosa tratterà effettivamente e chi fungerà da villain. A questa incertezza si sono aggiunte le insistenti voci secondo cui Affleck starebbe cercando di "passare" il ruolo e che potrebbe essere sostituito da Jake Gyllenhaal.

Sebbene le domande siano molte sul futuro incerto di The Batman, Justice League si è preso la briga di risolvere una domanda persistente riguardante il futuro di Manganiello nell'UEDC e se fosse ancora l'uomo dietro l'iconica armatura arancione. A quanto pare, l'ex attore di True Blood è ancora a bordo e da quello che è sembrato implicito nella sequenza vista al cinema, il suo ruolo nell'UEDC potrebbe essere significativo, ruolo in The Batman a prescindere. E per dimostrare che è qui per restare, Manganiello ha postato un'immagine in alta risoluzione di Deathstroke sul suo account Twitter.

l'attore però non è stato il solo a ricordare ai fan che Slade Wilson sarà una minaccia tangibile nell'UEDC. Anche il regista di Justice League Zack Snyder ha condiviso sul suo account Vero un'immagine di lui e uno sfocato Manganiello sul set del film.

Justice League è uscito nelle sale e anche se l'UEDC ha incontrato notevoli difficoltà nel porre le sue fondamenta, il primo film del superteam DC ha mostrato un volenteroso cambio di rotta ed è stato abbastanza coinvolgente da volerne vedere ancora in futuro (incassi permettendo).

Fonte: Screenrant