Avengers 4: un annuncio casting potrebbe svelare spoiler su Scarlet Witch e Visione

Di Pietro Ferraro domenica 26 novembre 2017

Un annuncio casting scatena ipotesi sull'evoluzione della storia d'amore tra Scarlet Witch e Visione in "Avengers 4".

La relazione tra Vision e Scarlet Witch potrebbe diventare più interessante nel quarto film degli Avengers ancora senza un titolo ufficiale, almeno questo potrebbe lasciare intendere un nuovo annuncio casting del film. Siamo ancora tutti in attesa di vedere un primo filmato ufficiale di Avengers: Infinity War, e la mancanza di aggiornamenti ha messo ancor di più sotto i riflettori la produzione in corso del suo sequel. Il quarto film degli Avengers chiuderà la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel e così facendo costituirà / imposterà l'universo per gli anni a venire.

The Avengers 4: foto e video dal set con Thor, Hawkeye, Loki e Tony Stark Riprese in corso per "The Avengers 4" dei fratelli Russo per un'uscita nei cinema fissata al 3 maggio 2019.

Con così tanti personaggi designati per essere inclusi in entrambi i film degli Avengers in arrivo, ce ne sono alcuni. più di altri, che sono stati al centro dell'attenzione. Due dei protagonisti più "chiacchierati" fin dall'inizio della produzione di "Infinity War" sono stati Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) grazie al loro rapporto romantico in continua evoluzione, e Avengers 4 potrebbe ampliare questa sottotrama in grande stile.

Un nuovo annuncio di casting aperto (via SuperBroMovies) richiede una coppia di gemelli identici di circa due anni per Avengers 4. Sono richiesti per solo due giorni di riprese, quindi c'è la possibilità che non abbiano un grande ruolo da svolgere. Tuttavia sono partite le ipotesi che questi gemelli potrebbero essere i figli di Scarlet Witch e Visione.

Scarlet Witch e Visione ha avuto una storia d'amore di lunga data nei fumetti che ha continuato a svilupparsi durante le loro molteplici apparizioni nei film. Devono ancora avere un momento romantico significativo sullo schermo, ma alcune foto dal set di "Infinity War" hanno mostrato la coppia che si bacia. In queste foto Visione era nella sua forma umana, che ha portato ad ipotizzare che si trattasse delle riprese della scena di un sogno o di una qualche proiezione mentale di Scarlet Witch. In entrambi i casi la loro relazione romantica sembra pronta a sbocciare e in Avengers 4 l'introduzione dei loro figli potrebbe essere un modo per far evolvere e consolidare la loro relazione amorosa.

I due hanno avuto due gemelli nei fumetti creati dalla magia di Scarlet Witch. Grazie alla natura che altera la realtà della loro creazione, non sono stati allevati da Scarlet Witch o Visione e non sono nemmeno cresciuti insieme. I loro figli diventeranno supereroi conosciuti come Wiccan e Speed, avendo rispettivamente abilità magiche e di velocità e presteranno servizio nella squadra dei Giovani Vendicatori (Young Avengers).

Ricordiamo che stiamo parlando di mere ipotesi, quindi in realtà non sappiamo con certezza chi impersoneranno questi gemelli, ma un'evoluzione in tal senso aprirebbe la strada a nuovi giovani Avengers da mettere in campo e su schermo.

Fonte: Screenrant