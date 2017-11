A Quiet Place: trailer del film horror con Emily Blunt e John Krasinski

Di Pietro Ferraro domenica 26 novembre 2017

A Quiet Place: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di John Krasinski nei cinema americani dal 6 aprile 2018

Paramount Pictures ha reso disponibile un primo trailer di A Quiet Place. L'imminente film horror segue una famiglia in un bosco che deve vivere nel completo silenzio per non evocare una sorta di mostruosa minaccia ipersensibile ai suoni. Quando una partita amichevole di Monopoli crea scompiglio, la famiglia deve lottare per sopravvivere. John Krasinski ha diretto ed e co-protagonista del film al fianco di Emily Blunt, Noah Jupe (Suburbicon) e Millicent Simmonds (Wonderstruck).

Anche se questo è solo un teaser trailer risulta incredibilmente efficace, così come la stringata sinossi ufficiale che recita: "Se non riescono a sentirti, non possono darti la caccia".

Il trailer mostra la famiglia mentre si muove silenziosamente intorno alla loro casa e alla proprietà, usano il linguaggio dei segni per comunicare tra loro e giocano a Monopoli con pezzi di feltro. Durante partita a Monopoli una lanterna cade e si frantuma ed al rumore sordo dei vetri in frantumi fa eco il ruggito di una qualche creatura attirata dal rumore. Inizierà così per la famiglia un lungo incubo ad occhi aperti e una terrificante lotta per la sopravvivenza.

A Quiet Place debutta nei cinema americani il 6 aprile 2018.