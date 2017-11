Cyber Monday: le offerte DVD di Amazon

Di Pietro Ferraro lunedì 27 novembre 2017

Amazon partecipa al Cyber Monday, parte finale del Black Friday con offerte speciali e sconti "una tantum" sui DVD è fissato al 27 novembre.

Dopo le offerte del weekend del Black Friday, Amazon continua le promozioni e prezzi scontati anche oggi lunedì 27 novembre per il Cyber Monday, un'occasione per proseguire gli acquisti di Natale e togliersi qualche sfizio con lo shopping online al prezzo più conveniente possibile.

Il Cyber Monday è una tradizione recente ma che è andata crescendo negli ultimi anni. Il nome del Cyber Monday è stato coniato relativamente poco tempo fa, nel 2005, quando si registrò un forte incremento delle vendite online nel lunedì seguente il venerdì nero.

Il Cyber Monday è il lunedì che segue immediatamente il cosiddetto “venerdì nero”, cioè il Black Friday. Insieme costituiscono due giornate di shopping costellate da sconti e promozioni.

Lunedì 27 novembre potrai approfittare di una nuova giornata di shopping all’insegna di forti sconti ed offerte, una seconda opportunità per chi si fosse perso il Black Friday. In questa giornata particolare, infatti, si susseguono prodotti in offerta con una durata che può variare da poche ore ad alcuni giorni, quindi non dimenticate le Offerte lampo e l'apposita pagina su cui potrete seguire le varie promozioni disponibili e in arrivo che si svolgono per un tempo limitato.

E ora diamo una scorsa alle offerte che ci riserva il Cyber Monday 2017 per quanto riguarda DVD e Blu-ray:

Pirati dei Caraibi Collection (5 DVD) - 14,87€

Harry Potter - Collezione Completa / Special Edition (8 DVD) - 29,99€

Jurassic Park Collection (4 DVD) - 14,56€

Matrix collection (4 DVD) - 8,29€

Il Padrino Trilogia (3 DVD) - 11,19€

Music Movie Collection (4 DVD) - 6,99€

Denzel Washington Collection (4 DVD) - 6,99€

Robert Langdon 3 Movie Collection - Il Codice da Vinci + Angeli e Demoni +Inferno (3 DVD) - 17,49€

Rocky - La Saga Completa (6 Dvd) - 16,69€

Il Pianeta delle Scimmie - Saga Completa (Cofanetto 8 DVD) - 16,99€

Blumhouse Horror Collection (7 Blu-Ray con Scappa - Get Out; Split; Ouija; Ouija: l'origine del male; The visit; Il ragazzo della porta accanto; Unfriended) - 29,99€

Scoprite tutte le offerte Amazon sul Cyber Monday