Avengers: Infinity War - descrizione delle prime clip trapelate online

Di Pietro Ferraro lunedì 27 novembre 2017

Trapelate online le prime clip di "Avengers: Infinity War".

ATTENZIONE questo post contiene SPOILER del film "Avengers: Infinity War".

Da quando alla Marvel Studios hanno lanciato il loro franchise di supereroi con il primo film di Iron Man, hanno costruito / stabilito un percorso verso la battaglia degli Avengers con il Titano Pazzo Thanos (Josh Brolin). Con l'Universo Cinematografico Marvel che ha recentemente registrato il suo ennesimo successo con Thor: Ragnarok e sta attualmente promuovendo il film di Black Panther, i fan ora sono in fervida attesa di un primo trailer di Avengers: Infinity War.

Avengers: Infinity War - riprese concluse e primo poster di Thanos dal D23

Questa estate Marvel Studios ha svelato un primo trailer di Avengers: Infinity War al pubblico del D23 e del Comic-Con di San Diego, ma lo studio non ha ancora pubblicato ufficialmente alcun filmato. Negli ultimi mesi si è ipotizzato molto su quando il trailer di Avengers: Infinity War sarà presentato al pubblico e sul perché non sia stato ancora pubblicato, con le voci più recenti che sostengono che il trailer di Avengers 3 dovrebbe approdare online all'inizio di dicembre. Tuttavia prima che Marvel avesse la possibilità di svelare ufficialmente immagini del film, alcune scene sono trapelate online.

Un utente Vimeo ha recentemente caricato sei clip tratte da Avengers: Infinity War, la maggior parte delle quali prive di audio, che possono o non possono essere prese dal trailer ufficiale del film. Naturalmente le clip sono state velocemente rimosse, ma grazie al sito Screenrant possiamo fornirvene una descrizione.

La prima clip presenta Falcon (Anthony Mackie) che combatte quello che sembra essere un membro dell'Ordine Nero di Thanos, poi taglia su un'inquadratura di Falcon, Black Widow con capelli bianchi e Nomad Captain America (Chris Evans). La seconda clip raffigura una ripresa in campo medio di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) davanti ad un camion in fiamme, prima di passare ad un campo lungo in cui usa il suo potere per far saltare il camion ancora in fiamme. La terza clip mostra una stanza in fiamme che sembra appartenere al Collezionista, con Gamora (Zoe Saldana) che si guarda intorno e Drax (Dave Bautista) sullo sfondo.

La quarta clip presenta quello che sembra essere un membro dell'Ordine Nero di Thanos, forse un membro diverso da quello che combatte Falcon in una clip precedente, che scaglia una lancia luminosa contro la sagoma di un uomo. Non è chiaro chi sia quest'uomo, ma potrebbe essere Peter Quill (Chris Pratt) o Bucky Barnes (Sebastian Stan). La quinta clip mostra Scarlet Witch con uno sguardo combattuto sul viso mentre punta la sua mano pronta ad usare i suoi poteri, ma esita per girarsi e guardare intensamente Visione (Paul Bettany).

Il video finale è una scena completa con colonna sonora e dialoghi, anche se tutte le inquadrature con Thanos sono oscurate. Raffigura i Guardiani della Galassia, tra cui Mantis (Pom Klementieff) che s'intrufola nel covo del Collezionista dove sembra venga interrogato da Thanos sulla posizione della Gemma della Realtà. I Guardiani guardano questo interrogatorio, con Gamora che ha una reazione emotiva e Drax che giura di far pagare a Thanos la morte di sua moglie e sua figlia. Questa scena in particolare non sembra provenire dal trailer, ma in realtà appare come una clip completa del film. La scena sembra rappresentare il primo incontro di Thanos con i Guardiani e conferma che il Titano Pazzo sta cercando le Gemme dell'Infinito da solo, con la sua ricerca che lo condurrà al Collezionista.

Nonostante le clip siano ben sei alla fine non includono spoiler rilevanti, ma sembrano presagire l'arrivo a breve di un sin troppo atteso primo trailer di Avengers: Infinity War, la cui uscita ricordiamo è fissata al 4 maggio 2018.