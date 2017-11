Star Wars 8: nuove action figures "Hot Toys" delle Guardie Pretoriane

27 novembre 2017

Hot Toys annuncia due nuove action-doll delle Guardie Pretoriane di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il 13 dicembre arriva nei cinema italiani l'atteso Star Wars: Gli Ultimi Jedi che promette di regalare ai fan una svolta scioccante paragonata a quella in cui Darth Vader rivela a Luke di essere suo padre durante lo scontro a Cloud City nel sequel L'impero colpisce ancora.

In Star Wars 8 potremo vedere in azione le Guardie Pretoriane, una forza d'elite composta da otto guerrieri umani che hanno ricevuto il compito di proteggere il Leader Supremo Snoke, il capo del Primo Ordine. Seguendo la tradizione della Guardia Reale dell'Imperatore, guardie del corpo personali dell'imperatore Sheev Palpatine, le Guardie Pretoriane indossano vesti e armature rosse e sono esperte di arti marziali e possiedono varie armi da mischia high-tech. Le vedremo al fianco del Leader Supremo nella sua sala del trono a bordo del Supremacy, il Mega-Star Destroyer di Snoke.

Le guardie dell'Imperatore erano molto formali e si è sempre avuta la sensazione che potessero combattere, ma non lo facevano. Sembravano più figure cerimoniali e non si sono mai viste davvero in azione. I Pretoriani, le mie indicazioni al costumista Michael Kaplan era che dovevano essere più simili ai samurai. Dovevano essere concepiti per muoversi e dovevi credere che potevano farsi avanti e combattere se necessario. Dovevano apparire pericolosi. Rian Johnson - Regista

Hot Toys annuncia nuove action-doll in scala 1/6 (altezza circa 30 cm per oltre 30 punti di articolazione) che ritraggono proprio le Guardie Pretoriane di Snoke munite di caschi intercambiabili, un ricco set di mani per le diverse impugnature e pose e una vasta gamma di armi: spade, lancia, frusta e una coppia di spade corte a lama curva che possono essere unite per farne un'arma singola.

