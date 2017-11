Box Office Italia, Justice League batte Gli Sdraiati e Caccia al Tesoro

Di Federico Boni lunedì 27 novembre 2017

Gli Sdraiati e Caccia al Tesoro inseguono Justice League.

Box Office Usa, Coco batte Justice League Esordio da 72 milioni in 5 giorni al box office Usa per Coco della Pixar. Benissimo Luca Guadagnino. Secondo weeekend in testa al botteghino italiano per Justice League, primatista con poco meno di 1 milione e mezzo di euro e un totale di 5.176.891 euro. Impossibile, a questo punto, il crollo del muro dei 10 milioni, per un titolo che potrebbe chiudere la sua corsa a quota 8 milioni. Esordio in 2° posizione con 964.424 euro per Gli Sdraiati, uscito in 381 sale e fermo ad una media per copia di 2.528 euro. Un risultato non eccezionale, per il titolo LuckyRed, con 144.654 spettatori paganti e la 2° media per sala della Top10 dietro il cinecomic Warner.

Medaglia di bronzo con 722.151 euro e 111.227 spettatori per Caccia al Tesoro dei fratelli Vanzina, uscito in 347 sale, con il cartoon Nut Job 2 debuttante a quota 543.329 euro e American Assassin esordiente a quota 535.006 euro. Ad un passo dai 4 milioni totali (3.933.608 euro, per la precisione) è arrivato The Place di Paolo Genovese, con Flatliners settimo all'esordio con 370.329 euro in tasca. Chiusura di chart con i 2.275.669 euro totali di Paddington 2 e i 2.147.217 euro di Auguri per la tua morte. Tra le novità del weekend anche Il domani tra di noi (233.702 euro), Detroit (171.842 euro) e Il libro di Henry (39.756 euro).

Fine settimana ricco anche quello in arrivo grazie alle uscite di Amori che non sanno stare al mondo, Assassinio sull'Orient Express, Smetto quando voglio - Ad Honorem, Happy End, Riccardo va all'inferno di Roberta Torre, l'Età Imperfetta, Gli eroi del Natale, Daddy's Home 2 e Seven Sisters.