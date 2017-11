I Love...Marco Ferreri: trailer, poster e foto del documentario di Pierfrancesco Campanella

Il 30 novembre arriva nei cinema il documentario I Love...Marco Ferreri, documentario di Pierfrancesco Campanella realizzato in occasione del ventennale della scomparsa del grande regista milanese.

Un po’ come quei libri riposti nello scaffale più alto e là dimenticati per anni, finché un giorno ti ricapitano in mano e riscopri quanto li hai amati… ma se Ferreri fosse stato un libro, invece che scivolare con eleganza fuori dallo scaffale, avrebbe preferito cadervi dritto in testa, e di spigolo, pur di “colpire” la vostra attenzione. Potete scommetterci!

Pierfrancesco Campanella - Regista