Torino 2017, Riccardo va all'inferno: trailer, foto e poster del musical di Roberta Torre con Massimo Ranieri

Di Pietro Ferraro lunedì 27 novembre 2017

Riccardo va all'inferno: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film musical di Roberta Torre nei cinema italiani dal 30 novembre 2017.

Il 30 novembre arriva nei cinema con Medusa il film Riccardo va all’inferno, il musical dark e psichedelico della regista Roberta Torre, rivisitazione pop del “Riccardo III” di Shakespeare. Presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival 2017, nella sezione fuori concorso "After Hours", il film ha come protagonisti Massimo Ranieri, nel ruolo del temibile Riccardo Mancini, e Sonia Bergamasco, la potente Regina Madre, grande tessitrice di equilibri perversi: dopo anni di cura psichiatrica, Riccardo torna nel Fantastico Regno dove la Nobile famiglia Mancini gestisce il malaffare, e inizia a tramare nell’ombra assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere...





In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in lotta con i fratelli per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini ma retta nell’ombra dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco), grande tessitrice di equilibri perversi: un tragico e oscuro incidente l’ha reso zoppo e storpio fin dalla tenera età, minando fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni in un ospedale psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a tramare nell’ombra per assicurarsi attivamente il possesso della corona, assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere… Ma quando diventa Re, perde tutto… Riccardo va all’inferno e lo fa sorridendo.

Completano il cast Silvia Gallerano, Ivan Franek, Silvia Calderoni, Teodoro Giambanco, Michelangelo Dalisi, Antonella Lo Coco, Matilde Diana, e Tommaso Ragno e I Freak Rocco Castrocielo, Melania Giglio, Anita Pititto, Ro' Rocchi, Stella Pecollo, Alessandro Pezzali.

Il film è scritto da Roberta Torre e Valerio Bariletti, ha la fotografia di Matteo Cocco, il montaggio di Giogiò Franchini, le scenografie di Luca Servino, i costumi di Massimo Cantini Parrini, le coreografie di Francesca Romana Di Maio e musiche e canzoni originali di Mauro Pagani.

NOTE DI REGIA

Ho immaginato un RiccardoTerzo che fosse maschera tragica e comica al tempo stesso, così Massimo Ranieri per interpretarlo attinge alla commedia dell’arte ma anche ai supereroi Marvel. Per diventare Regina Madre, Sonia Bergamasco si è sottoposta a una lunga trasformazione per invecchiare di 30 anni: lavorando sulla

voce, la postura, su alcuni tic, abbiamo creato un personaggio mostruoso e attraente. I costumi pensati con Massimo Cantini Parrini raccontano l'immaginario che avevamo dei personaggi: una Corte Reale abitata da Nobili Signori, Re, Principi e Principesse, il risultato è un film in costume che mescola Shakespeare al contemporaneo. Al centro delle scene il Castello dei Mancini, luogo di antico splendore ormai in rovina, fatiscente ma ferocemente incantato. Le musiche di Mauro Pagani lavorano su sonorità contemporanee e i testi delle canzoni rielaborano il Riccardo Terzo di Shakespeare. [Roberta Torre]