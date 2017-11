Lady Bird di Greta Gerwig nella Storia di Rotten Tomatoes: è il film meglio recensito di sempre

Di Federico Boni lunedì 27 novembre 2017

La critica americana è impazzita per Lady Bird di Greta Gerwig.

Lady Bird: trailer e poster del film di Greta Gerwig con Saoirse Ronan Saoirse Ronan adolescente ribelle nell'esordio alla regia dell'attrice Greta Gerwig. Un esordio alla regia a dir poco folgorante. Lady Bird di Greta Gerwig è infatti diventato il film meglio recensito nella storia di Rotten Tomatoes.

170 recensioni accumulate con una percentuale bulgara del 100% e una media voto di 8.9. Superato il precedente record di "Toy Story 3", che aveva raggiunto un punteggio del 100% con 163 recensioni. Un clamoroso successo di critica, per la pellicola A24, che ha trovato conferma anche al box office, visto e considerato che "Lady Bird" ha fino ad oggi incassato quasi 11 milioni di dollari, anche se mai arrivato alle 800 copie a disposizione.

La pellicola è stata nominata a tre Gotham Awards, tra cui quello per la migliore attrice (Saoirse Ronan), e a quattro Film Independent Spirit Awards, compreso quello come miglior film. Altri titoli che possono vantare il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes con almeno 100 recensioni sono "L'Avenir" di Mia Hansen-Løve (128 recensioni) e "Man on Wire" di James Marsh (157 recensioni).

Per la A24, dopo il trionfo agli Oscar del 2017 con Moonlight, un'altra possibile stagione da protagonista.

Fonte: IndieWire