The Last Knight maggior incasso russo di sempre - battuto Stalingrad

Di Federico Boni lunedì 27 novembre 2017

Primato al box office di casa per il russo The Last Knight.

Nella giornata di ieri Posledny Bogatyr (The Last Knight), film russo made in Disney, è entrato nella Storia del box office russo in quanto maggior incasso di sempre per un titolo nazionale. 1,68 miliardi di rubli (28,8 milioni di dollari), rispetto ai 1,67 miliardi di rubli firmati Stalingrad.

Il film è stato diretto da Dmitriy Dyachenko, coprodotto dalla Yellow, dalla Black and White e distribuito a partire dallo scorso 26 ottobre da Walt Disney Studios.

La pellicola ruota attorno al giovane Moscovita Ivan, trapiantato dalla Mosca contemporanea in un mondo fantastico popolato da personaggi delle fiabe tradizionali russe.

Il film è il secondo titolo della Disney girato in russo dopo Kniga masterov (The Book of Masters), uscito nell'ottobre 2009 e in grado di incassare 10,8 milioni di dollari. Stalingrad di Fyodor Bondarchuk, precedente primatista, ha stretto lo scettro per quattro anni.

Fonte: HollywoodReporter