Avatar 2 e 3, se flopperanno non vedremo Avatar 4 e 5 - parla James Cameron

Di Federico Boni lunedì 27 novembre 2017

James Cameron parla del personaggio di Kate Winslet nei sequel di Avatar.

Avatar, James Cameron annuncia: 'nei 4 sequel mostrerò qualcosa di mai visto prima' James Cameron promette epocali innovazioni tecnologiche per i 4 sequel di Avatar. Dopo 8 anni d'attesa James Cameron è tornato sul set per girare i primi due sequel di Avatar, che usciranno nel 2020 e nel 2021, con gli altri due capitoli conclusivi attesi al cinema nel 2024 e nel 2025.

Peccato che Avatar 4 e 5 non vedranno mai la luce, nel caso in cui dovessero deludere al botteghino Avatar 2 e 3. A rivelarlo, un po' a sorpresa, lo stesso regista di Titanic, intervistato da Vanity Fair.

"Ammettiamolo, se Avatar 2 e 3 non faranno abbastanza soldi, non ci saranno un Avatar 4 e 5. Sono storie pensate singolarmente, i cinque capitoli costituiscono una "meta-narrazione" ma sono film a sé stanti, a differenza, per esempio, della trilogia de Il signore degli Anelli".

In preceenza si era parlato di riprese back-to-back per tutti e 4 i sequel, ma così non sarà. La Fox ha evidentemente dato il via al regista ai primi due film, che complessivamente costeranno circa 500 milioni di dollari, per poi valutare l'eventualità di proseguire in base agli incassi raggiunti. Una scelta più che logica, visto e considerato che Avatar 2 uscirà ben 11 anni dopo il primo capitolo, campione d'incassi con 2,787,965,087 dollari.

Cameron ha inoltre per la prima volta parlato della novità Kate Winslet, 20 anni dopo Titanic di nuovo al suo fianco.

"Kate interpreta un personaggio che fa parte della Popolazione Marina, che si trova sulla scogliera. Mi ha chiesto di girare senza controfigure tutte le sue scene in acqua".

Sul set, oltre alla Winslet, anche Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang, Matt Gerald, Sigourney Weaver e sette giovanissime novità (Jack Champion, Trinity Bliss, Bailey Bass, Jamie Flatters, Britain Dalton, Filip Geljo e Duane Evans Jr.), con 4 date d'uscita già ufficializzate: il 18 dicembre 2020 scoccherà l'ora di Avatar 2, seguito il 27 dicembre 2021 da Avatar 3. Poi, eventualmente, il 20 dicembre 2024 toccherà ad Avatar 4 e il 19 dicembre 2025 ad Avatar 5.

Fonte: Collider