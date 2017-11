Stasera in tv: "Southpaw - L'ultima sfida" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 28 novembre 2017

Rai 2 stasera propone "Southpaw - L'ultima sfida", film drammatico del 2015 diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams, Naomie Harris, 50 Cent e Rita Ora.





Cast e personaggi

Jake Gyllenhaal: Billy Hope

Forest Whitaker: Titus 'Tick' Wills

Rachel McAdams: Maureen Hope

Miguel Gomez: Miguel 'Magic' Escobar

Oona Laurence: Leila Hope

Naomie Harris: Angela Rivera

Victor Ortiz: Ramone

50 Cent: Jordan Mains

Rita Ora: Maria Escobar

Beau Knapp: Jon Jon

Doppiatori italiani

Stefano Crescentini: Billy Hope

Paolo Marchese: Titus 'Tick' Wills

Federica De Bortoli: Maureen Hope

Daniele Raffaeli: Miguel 'Magic' Escobar

Vittoria Bartolomei: Leila Hope

Stella Musy: Angela Rivera

Alessandro Sanguigni: Ramone

Roberto Draghetti: Jordan Mains

Domitilla D'Amico: Maria Escobar

Emiliano Coltorti: Jon Jon





Trama e recensione

Il film racconta l’avvincente storia di Billy “The Great” Hope (Jake Gyllenhaal), campione mondiale in carica dei pesi massimi leggeri.

Billy Hope è un “southpaw”, un pugile mancino, dallo stile aggressivo e brutale. Sembra avere tutto: una grande carriera, una moglie bella e amorevole (Rachel McAdams), una figlia adorabile (Oona Laurence) e uno stile di vita invidiabile. Ma una tragedia è in agguato e quando anche il suo storico amico e manager (Curtis “50 Cent” Jackson) lo abbandona, Hope tocca il fondo. Per risalire la china, deve rivolgersi a un improbabile alleato in una palestra locale: Tick Willis (Forest Whitaker), un ex pugile diventato l’allenatore dei migliori boxeur dilettanti della città. Con l’aiuto di Tick, Bill affronterà la battaglia più dura della sua vita, combattendo per redimersi e riconquistare la fiducia delle persone che ama.

Curiosità



Eminem era stato originariamente avvicinato per il ruolo di protagonista, che il rapper ha accettato per poi iniziare le riprese. In seguitop però il film è stato messo in stand-by dal momento che Eminem voleva concentrarsi sulla sua carriera musicale; a quel punto il ruolo è andato a Jake Gyllenhaal.



Il film era stato originariamente considerato come un sequel non ufficiale del film 8 Mile (2002), con Eminem che riprendeva il suo ruolo. Alla fine la sceneggiatura si è evoluta e quell'idea è stata scartata.



Jake Gyllenhaal è stato ispirato da Miguel Cotto, grazie alla sua incredibile carriera e all'evoluzione come pugile.



"Southpaw" è il termine dato ai pugili non ortodossi (mancini). Tuttavia Jake Gyllenhaal è destrorso, quindi ortodosso. Adotta solo la posizione da mancino nel combattimento finale su richiesta del suo allenatore Tick. Eminem è stato originariamente lanciato come Billy Hope ed è mancino, elemento che rendeva il titolo del film più attinente.



Il personaggio di Skylan Brooks, Hoppy, rende omaggio al personaggio di Eminem in 8 Mile (2002), chiamato B-Rabbit.



Lupita Nyong'o era stata scritturata per il ruolo di Angela Rivera, ma dovette rinunciare per girare Star Wars - Il risveglio della Forza (2015).



La scena in cui Billy Hope incontra Tick Willis nella sua scuola di pugilato nel Bronx (New York), è stata in realtà girata a Pittsburg,. I cartelli stradali sono stati cambiati, i taxi di New York sono stati inseriti nella scena e finti graffiti sono stati dipinti sui muri, il tutto per dare al quartiere un autentico aspetto newyorchese.



Dal momento che Jake Gyllenhaal aveva dovuto perdere 13 chili per il suo ruolo in Lo Sciacallo - The Nightcrawler, l'attore ha avuto bisogno di guadagnare solo 6 chili per il ruolo di Billy Hope e lo ha fatto allenandosi due volte al giorno per sette giorni alla settimana.



Ryan Gosling, Bradley Cooper e Jeremy Renner sono stati tutti presi in considerazione per il ruolo di Billy Hope.



Rachel McAdams ha rivelato che filmare la sua scena di morte è stata una lunga operazione che ha richiesto circa 7 ore. Era coperta di sangue e il sua co-protagonista Jake Gyllenhaal è stato di grande aiuto. Per prepararsi alla sua scena di morte, Rachel McAdams ha guardato video di morti su YouTube.



Il film costato 30 milioni di dolllari ne ha incassati nel mondo circa 92.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore James Horner (1953-2015) vincitore di due premi Oscar per Titanic (1997) e autore delle musiche per classici come Aliens - Scontro finale, Star Trek II - L'ira di Khan, Commando, Braveheart - Cuore impavido, Jumanji e Avatar.

Antoine Fuqua non aveva abbastanza soldi per pagare James Horner per musicare il film, a causa del budget limitato a disposizione. A quel punto Horner, innamoratosi del progetto, decise di collaborare a titolo gratuito.



Questo è il penultimo film del compositore James Horner, prima di morire in un incidente aereo il 22 giugno 2015. Il suo ultimo film in uscita The 33 è arrivato nelle sale nello stesso anno della morte del compistore, mentre la sua colonna sonora finale per il remake western I Magnifici 7 diretto da Antoine Fuqua uscirà l'anno dopo, a settembre 2016. Alcune copie del film, alla fine dei titoli di coda, riportano la dicitura "In memoria del nostro amico James Horner".



La canzone che si può ascoltare alla fine del film, "Wise Man" di Frank Ocean, era stata originariamente scritta per la colonna sonora di Django Unchained (2012). Quentin Tarantino non è stato in grado di trovare una scena in cui inserire la canzone, quindi alla fine è stata scartata dal taglio finale.



Eminem oltre ad aver contribuito al film con due brani ("Phenomenal" e "Kings Never Die") è stato anche produttore esecutivo della colonna sonora.



La colonna sonora include anche brani di The Weeknd, 50 Cent, The Notorious B.I.G. e Bad Meets Evil.



Le canzoni del film:

1. Cry For Love (Pt. 1) - James Horner

2. Kings Never Die [feat. Gwen Stefani] - Eminem

3. Beast (Southpaw Remix) [feat. Busta Rhymes & Kxng Crooked & Tech N9ne] - Rob Bailey & The Hustle Standard

4. This Corner - Denaun Porter

5. What About The Rest Of Us [feat. Rico Love] - Action Bronson and Joey Bada$$

6. Raw - Bad Meets Evil

7. R.N.S. - Slaughterhouse

8. Wicked Games - The Weeknd

9. All I Think About - Bad Meets Evil

10. Drama Never Ends - 50 Cent

11. Mode [feat. Logic] - Prhyme

12. Notorious Thugs - The Notorious B.I.G.

13. Phenomenal - Eminem

14. Cry For Love (Pt. 2) - James Horner

Le musiche di James Horner:

1. The Preparations

2. A More Normal Life

3. A Fatal Tragedy

4. The Funeral, Alone...

5. Suicidal Rampage

6. Empty Showers

7. Dream Crusher

8. A Cry for Help

9. House Auction

10. A Long Road Back

11. Training

12. How Much They Miss Her

13. Hope vs Escobar

14. A Quiet Moment...

Per ascoltare la colonna sonora integrale