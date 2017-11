Stasera in tv: "Taken 3 - L'ora della verità" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 28 novembre 2017

Canale 5 stasera propone "Taken 3 - L'ora della verità", thriller d'azione del 2015 diretto da Olivier Megaton, scritto da Luc Besson con Robert Mark Kamen e interpretato da Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace e Forest Whitaker.





Cast e personaggi

Liam Neeson: Bryan Mills

Famke Janssen: Lenore

Maggie Grace: Kim Mills

Al Sapienza: Detective Johnson

Forest Whitaker: Franck Dotzler

Sam Spruell: Oleg Malankov

Dougray Scott: Stuart John

Dylan Bruno: Smith

Leland Orser: Sam

Jon Gries: Casey

David Warshofsky: Bernie

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Bryan Mills

Cristina Boraschi: Lenore

Letizia Scifoni: Kim Mills

Paolo Buglioni: Franck Dotzler

Stefano Mondini: Oleg Malankov

Antonio Sanna: Stuart John

Massimo De Ambrosis: Sam

Roberto Draghetti: Casey

Saverio Indrio: Bernie





Trama e recensione

Liam Neeson torna nei panni di Bryan Mills, ex-agente operativo, la cui riconciliazione con la ex-moglie è tragicamente interrotta quando lei viene brutalmente uccisa. Consumato dalla rabbia e incastrato per il delitto, Mills è costretto alla fuga per eludere la ricerca implacabile della CIA, FBI e della polizia. Per l'ultima volta, dovrà usare il suo "particolare set di competenze", per rintracciare i veri assassini, imporre il suo marchio unico di giustizia e proteggere l'unica cosa che conta per lui ora...sua figlia.





Il nostro commento

Il Bryan Mills di Liam Neeson è diventata una piacevole certezza per gli amanti del genere "action", l'attore 65enne nel corso degli anni ha preso idealmente il posto, come icona action "agée", dell'iconico Harrison Ford. Dopo due primi capitoli divertenti e ricchi d'azione arriva un Taken 3 che non delude, ma neanche entusiasma. Il terzo Taken 3 risulta il capitolo più debole della trilogia, ma la carta vincente resta Liam Neeson sempre credibile e stoico nel suo approcciare un personaggio che di film in film si è guadagnato l'affetto degli spettatori, grazie anche al suo lato "paterno" che ne smussa in parte quello prettamente "letale".

Taken 3 a questo punto potrebbe, e secondo noi dovrebbe, rappresentare una dignitosa conclusione di un franchise che se portato avanti ulteriormente, sospinto dagli incassi, potrebbe reiterarsi stancamente, come accaduto con il "Die Hard" di Bruce Willis tanto per intenderci. Su questo versante la produzione di NBC della serie tv "Taken", di notevole qualità e rinnovata per una seconda stagione, dovrebbe aver decretato l'uscita di scena definitiva di Bryan Mills dal grande schermo, ma gli oltre 300 milioni d'incasso di questo terzo capitolo potrebbero in futuro dettar legge, naturalmente disponibilità di Neeson permettendo, che però ha recentemente dichiarato di essere stanco dei ruoli d'azione.





Curiosità



Liam Neeson ha detto ai produttori del film che avrebbe fatto questa terza puntata solo se: "nessuno viene rapito". Naturalmente il rapimento di sua figlia da parte del suo patrigno durante il climax del film non conta poiché non rappresenta l'innesco della trama.



Liam Neeson ha eseguito di persona tutte le sue sequenze di lotta per il film.



Nell'originale Io vi troverò (2008), Bryan Mills dice ai rapitori al telefono esattamente quello che farà ai rapitori e come li troverà, al che i criminali rispondono: "Buona fortuna". In Taken 3 - L'ora della verita, in un'interessante inversione di ruoli, Franck Dotzler dice a Bryan esattamente cosa farà e come gli darà la caccia, affermazioni a cui Bryan risponde: "Buona fortuna".



Il personaggio di Stuart St. John era stato precedentemente interpretato da Xander Berkeley nel primo film. Berkeley non era disponibile a riprendere il ruolo, quindi è Dougray Scott ad interpretare St. John in questo sequel. Dougray Scott ha dieci anni di meno rispetto a Xander Berkeley.



Liam Neeson è stato pagato 20 milioni di dollari per "Taken 3".



Il regista Olivier Megaton ha diretto anche Taken - La vendetta (2012).



Il soprannome di Lenore Mills (Famke Janssen) è "Lenny".



Molti fan della serie cinematografica sono rimasti delusi dal fatto che i criminali albanesi del primo film non sono gli antagonisti di questo sequel. Nel film precedente, Murad Hoxha sosteneva che se Bryan l'avesse ucciso, gli altri suoi figli avrebbero cercato vendetta. Ciò ha portato molti a credere che i "cattivi" in ​​questo film sarebbero stati gli Albanesi, ma invece non appaiono mai. Invece i "cattivi" in ​​questo film sono una banda russa che cerca di ottenere soldi da un affare losco andato storto con il marito di Lenore, Stuart St. John. Molti hanno pensato che la trama con i russi fosse uscita dal nulla, ma non è così. Nel primo film, Bryan commenta il coinvolgimento di Stuart in un accordo petrolifero con "alcuni russi" andato storto. I "cattivi" in ​​questo film sono proprio quei russi.



Il film lascia la porta aperta per un "Taken 4".



Il film costato 48 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 326.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Nathaniel Mechaly che ha musicato anche l'originale Io vi troverò e che torna a collaborare con il regista Olivier Megaton dopo aver musicato Taken 2 e Colombiana.



1. Taken 3 Opening - Nathaniel Mechaly

2. Let Me Weep - Gaelle Mechaly

3. Toes - Glass Animals

4. Predictable - Nathaniel Mechaly

5. Leonor Is Dead - Nathaniel Mechaly

6. Bryan Runs - Nathaniel Mechaly

7. A Stutter - Ólafur Arnalds, Arnór Dan

8. He's Playing You - Nathaniel Mechaly

9. Bryan's Escape - Nathaniel Mechaly

10. He Didn't Do It - Nathaniel Mechaly

11. Inspector Dotzler - Nathaniel Mechaly

12. College Pursuit - Nathaniel Mechaly

13. Kim Interrogation - Nathaniel Mechaly

14. Fourth Yogurt from the Back - Nathaniel Mechaly

15. Malankov's Penthouse - Nathaniel Mechaly

16. Up to the Russians - Nathaniel Mechaly

17. He's a Ghost - Nathaniel Mechaly

18. Bryan's Grief - Nathaniel Mechaly

19. Anything Yet? - Nathaniel Mechaly

20. Store Fight - Nathaniel Mechaly

21. Porsche Pursuit - Nathaniel Mechaly

22. Saving Kim - Nathaniel Mechaly

23. Infinity - The xx

Per ascoltare altri brani della colonna sonora clicca QUI.