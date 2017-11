Justice League: svelato "easter egg" di Atom

Di Pietro Ferraro martedì 28 novembre 2017

Un easter egg del film "Justice League" conferma che la versione di Ryan Choi di Atom esiste nell'Universo Esteso DC.

Un nuovo" easter egg" di Justice League è stato scoperto e inserisce il supereroe Atom nell'Universo dei Film DC. Mentre sono anni che il cosiddetto "Arrowverse" televisivo porta sullo schermo alcuni dei più grandi e oscuri eroi e villain della DC, l'Universo Esteso DC ha appena iniziato. I prossimi anni potrebbero vedere diversi progetti arrivare in sala da Batgirl a Justice League Dark fino a Booster Gold. Justice League non ha solo unificato alcuni dei suoi personaggi di più alto profilo, ma ha anche accennato all'espansione del franchise cinematografico DC più in generale.

Accanto ai titani del pantheon DC Comics, Justice League ha fornito molti camei ed "easter egg" stuzzicando un mondo più vasto che si spera possa essere ampliato in futuro. Justice League presentava un cameo di Lanterna Verde durante un flashback epico che presentava anche versioni su grande schermo di Zeus, Ares e Artemis. Nel frattempo una scena dopo i titoli di coda ha finalmente portato l'annunciato Deathstroke di Joe Manganiello nel mondo di Justice League, in vista del film da solista in sviluppo del personaggio. Ma a parte le apparizioni di alto profilo nel film sono stati presentati anche piccoli cenni ad altri personaggi dei fumetti.

Gli utenti di Reddit hanno individuato e catturato un piccolo easter egg di Justice League che include Atom. Clicca sul LINK per visualizzare il fotogramma in questione che presenta il nome "Choi, Ryan" in un elenco dei dipendenti dei Laboratori S.T.A.R. Nel mondo dei fumetti DC, Ryan Choi è il quarto Atom e il protetto di Ray Palmer.

Creato dagli iconici scrittori DC Gail Simone e Grant Morrison, Ryan Choi ha debuttato nel 2006 nel primo numero di "DCU: Brave New World". Originario di Hong Kong, Choi si trasferisce a Ivy Town per occupare una posizione di insegnante dopo che il suo amico di penna e mentore Ray Palmer scompaiono. Alla fine acquisisce un po' della tecnologia di Palmer e diventa il nuovo Atom, combattendo il crimine con le sue abilità che gli permettono di cambiare le dimensioni del suo corpo.

Anche se l'easter egg appare solo come un omaggio per i fan più attenti, posizionando Choi presso i Laboratori S.T.A.R. e no alla Ivy University, suggerisce la direzione che l'universo dei Film DC avrebbe preso se il personaggio sarebbe stato presentato. La mossa ha un senso, dato che Choi ha recentemente fatto il suo debutto nei fumetti "Rebirth" con una tuta abbastanza simile a quella che Brandon Routh indossa come Ray Palmer / Atom nella serie tv Legends of Tomorrow.

Con quel personaggio saldamente radicato nell'Arrowverse, è una mossa intelligente per DC Films concentrarsi (potenzialmente) su Choi. Ryan Choi sarà anche la versione dell'eroe che apparirà nell'imminente "Fight Pack 3" quando Atom si unirà al videogame Injustice 2. Al ritmo con cui DC annuncia nuovi film, un film su Atom non sarebbe il più sorprendente, specialmente visto il recente successo della controparte Marvel Ant-Man.

Fonte: Screenrant