Justice League: svelata l'indentità della Lanterna Verde apparsa nel film?

Di Pietro Ferraro martedì 28 novembre 2017

Un utente di Reddit guarda ai fumetti e afferma di conoscere l'identità del personaggio di Lanterna Verde intravisto nella battaglia in flashback di "Justice League".

Un utente di Reddit ha cercato nei fumetti l'identità del personaggio di Lanterna Verde intravisto nella battaglia in flashback di Justice League. Quello che il fan ipotizza è che il personaggio sia Yalan Gur, che è apparso per la prima volta nei fumetti nel 1991 ed è stato il protettore del Settore Spaziale 2814 circa duemila anni or sono. Essendo un'antica Lanterna Verde che vigilava sul Settore Spaziale che comprende anche la Terra, Yalan Gur si adatta perfettamente al personaggio apparso nel film.

L'epica scena di battaglia in Flashback oltre a mostrare una Lanterna Verde uccisa da Steppenwolf e il suo anello che vola via per trovare un nuovo possessore, includeva anche quello che i fan ritengono essere il debutto nell'Universo Esteso DC di Zeus. La Lanterna Verde e il potente sovrano degli dèi hanno aiutato l'umanità, le amazzoni e gli atlantidei a combattere l'invasione dei parademoni di Steppenwolf, secoli prima degli eventi narrati nel film.

Ora l'utente di Reddit StrandingDeath ha messo insieme un argomentazione molto convincente affermando che la Lanterna Verde che muore per mano di Steppenwolf sia Yalan Gur. Prima di pubblicare l'immagine, StrandingDeath ha scritto: "Nel caso ci fosse ancora qualche dubbio su chi fosse nella Lezione di Storia...", la "lezione" naturalmente si riferisce alla scena di battaglia.

Sebbene la DC abbia negato che la Lanterna Verde della Justice League abbia un'identità canonica specifica, ci sono ancora un bel po' di prove a sostegno dell'idea che sia Yalan Gur che gli spettatori hanno intravisto in quella furiosa battaglia. Oltre ad essere un'antica Lanterna del Settore Spaziale giusto, lo Yalan Gur dei fumetti ha le stesse orecchie a punta, muso e abbigliamento della Lanterna vista nella battaglia flashback del film della Justice League.

Per molti fan questo sarà sufficiente per decretare Yalan Gur come parte dell'Universo Esteso DC, ma ricordiamo che si tratta ancora tecnicamente della teoria di un fan, almeno fino a quando qualcuno coinvolto nella produzione non confermerà la connessione del fumetto come canone ufficiale.

Fonte: Screenrant