Justice League: DC Films sta assemblando una "Legion of Doom" cinematografica?

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 novembre 2017

Ora che Justice League è nei cinema, Warner Bros. potrebbe pianificare l'arrivo nell'UEDC della Legion of Doom.

ATTENZIONE! l'articolo include SPOILER sul film Justice League.

Un nuovo rumor approdato online suggerisce che la DC sta progettando di rendere la Legion of Doom un importante punto focale del futuro del loro universo condiviso. Nel frattempo si attendono dichiarazioni ufficiali di Warner Bros. sulla delusione al box-office del film sulla Justice League, flop in gran parte immeritato visto che DC sta facendo del suo meglio per imparare dai suoi errori e dare ai fan quello che vogliono. Tralasciando incassi e critica, alla luce della risposta positiva della base dei fan alla scena dopo i titoli di coda di Justice League, questo nuovo rumor sul futuro dell'Universo Esteso DC sembra avere molto senso.

Justice League: nuova immagine ufficiale di Deathstroke Deathstroke sarà parte integrante dell'Universo Esteso DC, lo conferma Joe Manganiello.

Dopo il termine dei titoli di coda di Justice League, i fan si sono potuti godere una sequenza "bonus" con Deathstroke di Joe Manganiello e Lex Luthor di Jesse Eisenberg, in cui quest'ultimo propone di allearsi e fare una lega tutta loro. Se le ultime voci provenienti da El Fanboy fossero confermate, questa alleanza potrebbe avere conseguenze ancora più grandi sull'UEDC di quanto abbiamo ipotizzato. Secondo le fonti di El Fanboy alla Warner Bros: "Legion of Doom si farà. Non un film LOD, ma la formazione della squadra. Guardate Manganiello. È stato piuttosto palese". Queste fonti sono poi state elaborate per ipotizzare su chi potremmo vedere in questo nuovo team di supercriminali.

Stanno lavorando a qualcosa di interessante per il SDCC [San Diego Comic Con] 2018, relativo a LOD. Vogliono continuare a piantare semi e creare slancio per la squadra. Le cose saranno generalmente tranquille sul fronte DC finché non inizierà l'hype di Aquaman, ma posso dirvi che ci sarà un altro tag su LOD alla fine.

Se queste voci hanno un peso, questa strategia sarebbe un'interessante svolta nella medesima modalità in cui l'UCM ha assemblato il team degli Avengers attraverso sequenze "bonus". Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di sapere con certezza cosa è in ballo per l'UEDC, dal momento che Aquaman non arriverà sul grande schermo fino a dicembre dell'anno prossimo. Il gioco a lungo termine ha sicuramente molto senso nel contesto di un potenziale Justice League 2, che non ci aspettiamo di vedere nei cinema prima della fine del decennio, poiché la Legion of Doom sarebbe un avversario perfetto da schierare contro gli eroi DC. Va sottolineato come i responsabili dell'UEDC sembrano aver capito quanto sia importante creare delle solide fondamenta ad un universo condiviso, e soprattutto ad una squadra, non affrettando i tempi come accaduto con Batman v Superman (sfruttando come base solo "Man of Steel") e Suicide Squad (introducendo malamente un Joker dall'enorme potenziale), scegliendo invece di prendersi il tempo per presentare i loro "supercattivi" e dare loro una certa caratterizzazione prima di riunirli tutti insieme.

Legion of Doom è stata creata in origine per la terza stagione delle serie animata I Superamici (Challenge of the Super Friends - 1978) prodotta da Hanna-Barbera, basata sui fumetti della Justice League, ed è stata in seguito introdotta anche nei fumetti DC. La squadra originale includeva Lex Luthor e anche il personaggio di Black Manta, che sarà interpretato da Yahya Abdul-Mateen II in Aquaman. Se questo rapporto di El Fanboy si rivelasse attendibile, allora è possibile che Warner Bros. stia pianificando una scena dopo i titoli di coda di Aquaman che coinvolga Lex Luthor e / o Deathstroke che reclutano Black Manta per la loro squadra, ma l'ipotesi più rilevante che emerge da El Fanboy e che la Legion of Doom potrebbe sostituire i piani in atto dello studio per l'iconico villain Darkseid. Chiaramente siamo nel territorio della pura congettura e non vi è nulla di confermato, ma se la Legion of Doom stesse arrivando, e la cosa suona godibilmente minacciosa, potrebbe includere altri personaggi come Bizarro, Brainiac, Capitan Cold, Cheetah, Giganta, Gorilla Grodd, L'Enigmista, Spaventapasseri, Sinestro e il Giocattolaio.

Fonte: Screenrant