Liu Yifei sarà Mulan nel live-action Disney

Di Federico Boni mercoledì 29 novembre 2017

Sarà Liu Yifei ad indossare i battaglieri abiti di Mulan nell'annunciato live-action Disney.

Mulan, Niki Caro alla regia del live-action Disney Sarà la regista de La ragazza delle Balene a dirigere il live-action Mulan. Sarà la 30enne attrice, modella e cantante cinese Liu Yifei ad indossare gli abiti di Mulan nell'annunciato live-action Disney. Parola dell'Hollywood Reporter. Dopo un anno di casting, lo studios ha finalmente trovato la sua protagonista, con una squadra di direttori casting che hanno girato 5 continenti e provinato quasi 1000 candidate per un ruolo tutt'altro che semplice, richiedendo abilità nelle doti marziali, capacità nel parlare inglese e qualità recitative. Liu Yifei, conosciuta anche come Crystal Liu, possiede tutte queste caratteristiche. Da subito, ovviamente, la Disney si è messa alla ricerca di una giovane donna enticamente cinese.

Soprannominata "Fairy Sister" per i suoi occhi e le sue pose innocenti, Lui è diventata una delle attrici più popolari di Cina dopo aver preso ad una serie di serie tv a metà anni 2000, quando era ancora un'adolescente. Ha vissuto a lungo a New York, nel Queens, parla perfettamente inglese e 10 anni fa ha recitato al fianco di Jackie Chan e Jet Li in The Forbidden Kingdom, per poi incrociare Nicolas Cage e Hayden Christensen nel 2014 con Outcast. Ha poi recitato insieme ad Emile Hirsch in The Chinese Widow, per poi prendere recentemente parte a Once Upon a Time, campione d'incassi estivo in Cina.

A dirigere Mulan Niki Caro, esplosa con La Ragazza delle Balene e da poche settimane nelle sale d'Italia con La signora dello zoo di Varsavia. 20 anni fa, come dimenticarlo, uscì il lungometraggio animato Disney. Protagonista Mulan, giovane che pur di salvare la vita al padre malato chiamato ad arruolarsi nell'esercito cinese, non esita a sostituirlo travestendosi da uomo, rovesciando le sorti della battaglia e a proteggere la Città Imperiale. Il live-action, che non sarà un musical, uscirà il 2 novembre 2018.

Fonte: Comingsoon.net