Stasera in tv: "Sicario" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Rai 3 stasera propone "Sicario", thriller del 2015 diretto da Denis Villeneuve e interpretato da Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin e Jon Bernthal.





Cast e personaggi

Emily Blunt: Kate Macer

Benicio del Toro: Alejandro

Josh Brolin: Matt Graver

Victor Garber: Dave Jennings

Jon Bernthal: Ted

Jeffrey Donovan: Steve Forsing

Raoul Trujillo: Rafael

Maximiliano Hernández: Silvio

Daniel Kaluuya: Reggie Wayne

Julio Cesar Cedillo: Fausto Alarcon

Hank Rogerson: Phil Coopers

Bernardo Saracino: Manuel Diaz

Doppiatori italiani

Francesca Manicone: Kate Macer

Massimo Corvo: Alejandro

Fabrizio Pucci: Matt Graver

Luca Biagini: Dave Jennings

Alessio Cigliano: Ted

Giorgio Borghetti: Steve Forsing

Gianni Giuliano: Rafael

Alessandro Quarta: Silvio

Andrea Mete: Reggie Wayne

Francesco Prando: Fausto Alarcon

Fabrizio Russotto: Phil Coopers





Trama e recensione

In una zona di confine tra Stati Uniti e Messico, dove la legge non conta, Kate (Emily Blunt) è un’agente dell’FBI giovane e idealista, arruolata dal funzionario di una task force governativa per la lotta alla droga (Josh Brolin) per compiere una missione speciale. Sotto la guida di un ambiguo e impenetrabile consulente (Benicio Del Toro) la squadra parte per un viaggio clandestino, costringendo Kate a mettere in discussione tutto ciò in cui crede per riuscire a sopravvivere.

Sicario: recensione del film di Denis Villeneuve Approda a Cannes il thriller contemplativo di Denis Villeneuve, con Emily Blunt, Benicio Del Toro e Josh Brolin. Ecco la nostra recensione in anteprima di Sicario





Curiosità



Il film ha ricevuto 3 candidature al premio Oscar: Migliore fotografia (Roger Deakins), Migliore colonna sonora (Jóhann Jóhannsson) e Miglior montaggio sonoro (Alan Robert Murray).



Il film ha fruito di un sequel dal titolo Soldado (giugno 2018) diretto dall'italiano Stefano Sollima e interpretato da Benicio del Toro, Josh Brolin e Katherine Keener.



Mentre il personaggio di Benicio Del Toro è spesso silenzioso nel film, inizialmente aveva più battute. "Nella sceneggiatura originale il personaggio spiegava a più riprese il suo passato a Kate", afferma Del Toro, "E questo mi ha dato informazioni su chi fosse questo tizio, ma mi sentivo un po' a disagio nel vedere qualcuno che hai appena incontrato 15 minuti prima che all'improvviso comincia a raccontarti tutto di lui". Lavorando con il regista Denis Villeneuve, Del Toro ha iniziato a tagliare alcuni dei suoi dialoghi per preservare il mistero su chi fosse realmente il suo personaggio; Villeneuve stima di aver tagliato il 90% di ciò che originariamente era stato pensato per Del Toro dallo sceneggiatore Taylor Sheridan. Come Del Toro, Villeneuve ha visto le potenzialità che c'erano spogliando il personaggio delle troppe battute e calandolo in un silenzio meditabondo, affermando che il dialogo appartiene più alle opere teatrali e che "i film riguardano il movimento, il carattere e la presenza, e Benicio aveva tutto questo".



Le riprese con la visione termica sono state filmate realmente con una termocamera FLIR SC8300 e non aggiunte in post-produzione.



Emily Blunt ha basato il personaggio di Kate Macer su uno dei quattro agenti donne dell'FBI con cui ha parlato in preparazione al ruolo, che ha descritto come "schiva" e come un "tipo solitario".



La parola "Sicario" deriva dal latino "Sicarius", che significa "pugnale". Il termine fu usato dai romani per descrivere una fazione estremista del partito ebraico degli Zeloti che uccidevano i cittadini romani usando una "sica", un piccolo pugnale nascosto nei loro mantelli. Ci sono stati così tanti omicidi nella provincia della Giudea intorno al 1° secolo dC che la figura di "Sicarius" è stata codificata nella legge romana "Lex Cornelia de Sicariis et Veneficiis" dell'81 d.C.



Il direttore della fotografia Roger Deakins è stato ispirato dalle fotografie di Alex Webb, in particolare "Crossings: Photographs from the U.S.-Mexico Border" pubblicato nel 2003. Questa è la seconda collaborazione di Denis Villeneuve e Roger Deakins, i due hanno lavorato insieme anche su Prisoners e Blade Runner 2049.



Emily Blunt ha iniziato le riprese quattro mesi dopo aver avuto la sua prima bambina, Hazel.



Il manifesto di Juarez è difficile da leggere, ma si puoi vedere chiaramente "Los Estamos Observando" che si traduce in "Ti stiamo guardando".



Denis Villeneuve ha voluto Emily Blunt per il ruolo dopo averla vista in The Young Victoria.



La locandina di questo film è quasi identica a quella di Mars et Avril (2012): il profilo destro della protagonista femminile (Emily Blunt in un caso, Caroline Dhavernas nell'altro) come figura centrale e dominante, con il protagonista e cast di supporto integrati nella sua silhouette. Martin Villeneuve, regista di Mars et Avril, è il fratello minore di Denis Villeneuve che ha diretto Sicario. Mars et Avril è uscito 3 anni prima di Sicario.



L'arma principale di Emily Blunt è una Glock 19, quella di Benicio del Toro è una HK Mark 23.



Kate fuma sigarette Indian Creek. La stessa marca è nella camera da letto di Silvio, l'ufficiale di polizia messicano corrotto.



Emily Blunt e Benicio Del Toro sono apparsi entrambi nel remake Wolfman (2010).



Il personaggio di Benicio Del Toro somiglia a Frank Castle / The Punisher, entrambi sono in cerca di vendetta e dell'uomo che gli ha assassinato brutalmente moglie e figlia. Ironia della sorte il co-protagonista di Benicio, Jon Bernthal, è l'attore scelto per il ruolo di Frank Castle / The Punisher nella nuova serie tv Marvel / Netflix.



Il film costato 34 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 85.







La colonna sonora



Le musiche originali del film candidate all'Oscar sono del compositore islandese Jóhann Jóhannsson (La teoria del tutto, Madre!) che per il regista Denis Villeneuve ha musicato anche il thriller Prisoners e i fantascientifici Arrival e Blade Runner 2049.



TRACK LISTINGS:

1. Armoured Vehicle

2. The Beast

3. The Border

4. Drywall

5. Explosion

6. Desert Music

7. Target

8. Convoy

9. The Bank

10. Surveillance

11. Reflection

12. Melancholia

13. Night Vision

14. Tunnel Music

15. Fausto

16. Balcony

17. Soccer Game

18. Alejandro's Song