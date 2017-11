Accident Man: trailer del thriller d'azione con Scott Adkins

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Accident Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Scott Adkins, Ray Stevenson e Michael Jai White.

Sony Pictures Entertainment ha rso dsiponibile un primo trailer di Accident Man che promette azione à gogo, pura e brutale violenza e una strizzatina d'occhio a Tarantino.

Tra John Wick e una brutalità paragonabile al recente The Punisher televisivo, Accidental Man presenta piccole dosi di humour nerissimo e alcune scene di morte piuttosto creative.

Accident Man è incentrato su un letale sicario che diventa un eroe per caso in quello che viene descritto come un "thriller d'azione al cardiopalma". Basato sul fumetto britannico indipendente "Toxic!" di Pat Mills (Judge Dredd) e Tony Skinner (ABC Warriors), questo adattamento cupamente umoristico ed elegantemente violento ha come protagonista un killer spietato che deve affrontare una galleria di spietati assassini per scoprire la verità sull'omicidio della sua ex fidanzata.

Il cast di Accident Man include Scott Adkins (Doctor Strange, I Mercenari 2) che è anche co-sceneggiatore con Stu Small, Ashley Greene (Twilight), il candidato all'Oscar David Paymer (Mr. sabato sera), Ray Park (Star Wars: La minaccia fantasma), Ray Stevenson (Thor, Thor: The Dark World) e Michael Jai White (Spawn, Il Cavaliere Oscuro). Il film è diretto da Jesse V. Johnson, che ha lavorato come stuntman su film come Terminator 3, Thor e The Amazing Spider-Man e diretto diversi direct-to-video come Alien Hunt - Attacco alla Terra e Green Street Hooligans 2.

Accident Man non approderà nei cinema americani, ma fruirà di una distribuzione direct-to-video in DVD e su piattaforme digitali il 6 febbraio 2018.

Fonte: Den of Geek