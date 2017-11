Avengers: Infinity War - le scene tagliate dal trailer arrivato online

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Scopriamo le scene mostrate al Comic-Con 2017 e tagliate dal nuovo trailer di "Avengers: Infinity War".

ATTENZIONE!!! L'articolo include SPOILER sul film "Avengers: Infinity War".

Il trailer di Avengers: Infinity War è finalmente approdato online e i fan della Marvel hanno potuto godere delle prime immagini di questo kolossal supereroistico realizzato su scala mai affrontata in precedenza, che presenta Avengers 3 come una sorta di "Signore degli Anelli" dei cinecomic.

Avengers: Infinity War - primo trailer italiano del film Marvel Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani ad aprile 2018.

Purtroppo il trailer presentato online mancava di alcune scene che Marvel aveva invece mostrato la scorsa estate ai fan del Comic-Con, sequenze come quella in cui veniva spiegato il modo in cui Thor si è imbattuto nei Guardiani della Galassia. Nel filmato ancora inedito, Thanos è visto afferrare il Dio del Tuono per la testa e scaraventarlo nello spazio, un "fuoricampo" che porta Thor ad urtare contro la Milano sotto lo sguardo sbigottito dei Guardiani. Questa descrizione rende meglio l'idea e da un senso più compiuto al finale del trailer di "Infinity War", in cui Thor incontra i Guardiani della Galassia che poi si uniranno agli Avengers.

Un'altra delle scene tagliate dal trailer vede un Tony Stark nello spazio con i Guardiani della Galassia. In realtà è stata una delle prime cose a cui si è accennato quando è stato annunciato "Infinity War", scena che ha portato ad ipotizzare che Iron Man si sarebbe presentato in qualche modo in Guardiani della Galassia Vol. 2, cosa che ovviamente non è avvenuta. Nel nuovo trailer, Iron Man viene messo KO da Thanos su quello che sembra "Battleworld", un pianeta alieno diviso in molti territori, ciascuno combinazioni di vari universi, che appare nelle miniserie a fumetti crossover "Secret Wars".

Un'altra scena mostrata al Comic-Con e non inclusa nel trailer di "Infinity War" includeva i Guardiani della Galassia e mostrava Star-Lord che tentava un assalto a Thanos pistola in pugno, correndo su piattaforme create dal Doctor Strange con la sua Magia Cosmica. Altra scena tagliata dal trailer mostrava la nave del Gran Maestro che si schianta sulla Terra.

Ovviamente il filmato più discusso mostrato al D23 Expo e al Comic-Con di San Diego è quello in cui Thanos afferra una luna e la scaraventa contro gli Avengers. L'incredibile potere di Thanos è stato uno degli elementi chiave del clamore che ha circondato il trailer e la Marvel ha fatto una scelta saggia a non includerla nel trailer di "Infinity War".

Concludiamo con fugaci inquadrature di alcuni personaggi che sono assenti dal nuovo filmato, in particolare segnaliamo quella di Gamora che appare inorridita quando Thanos le dice: "Quando tieni in equilibrio l'universo non pensi al divertimento, ma questo riesce a farmi sorridere". Quella battuta è ancora nel trailer, ma è recitata fuori campo e posizionata in modo diverso, non mostrando che Thanos in realtà si sta rivolgendo a sua figlia.

Fonte: Screenrant