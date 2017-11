Avengers: Infinity War - il trailer conferma che Loki è in possesso del Tesseract

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Il trailer di "Avengers: Infinity War" conferma che Loki si è impossessato del Tesseract che contiene la Gemma dello Spazio.

Il primo trailer di Avengers: Infinity War ha confermato che Loki ha rubato il Tesseract contenente la Gemma dello Spazio in Thor: Ragnarok. Nel corso degli anni, il figlio adottivo di Odino ha dimostrato in più occasioni di non avere limiti in fatto di ambizione. Lo abbiamo visto affrontare gli Avengers con un esercito di Chitauri nel tentativo di conquistare il mondo. Ha finto la sua morte in Thor: The Dark World, poi ha bandito suo padre da Asgard per sostituirlo in modo occulto con conseguente catastrofica resurrezione di Hela, insomma un vero flagello che regala una nuova connotazione all'accezione "pecora nera" della famiglia. Detto questo, continuiamo a dargli il beneficio del dubbio, poiché in più di un'occasione ha mostrato un fugace lato "fraterno" che ha spiazzato un po' tutti, se stesso incluso. Quindi con la sua natura "volatile", Loki in raltà rappresenta più un jolly che un vero e proprio cattivo a tutto tondo.

Avengers: Infinity War - primo trailer italiano del film Marvel Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani ad aprile 2018.

A seguito di una svolta in Thor 3, in cui Loki avrebbe potuto impossessarsi del Tesseract quando si è recato nel caveau di Odino, per prendere la testa di Surtur onde adempiere alla profezia di Ragnarok, i fan non erano concordi se il "Dio dell'Inganno" avesse realmente preso o meno il potente artefatto. Ora possiamo finalmente dare una risposta a questo dubbio, visto che il trailer di "Infinity War" presenta Loki in possesso del cubo mistico. Peggio ancora, il suo tradimento non finisce qui. Sembra anche che stia offrendo il Tesseract a qualcuno, forse a Thanos, dandogli così l'abilità di emergere da un wormhole e braccare i nostri eroi. A meno che, naturalmente, non avesse altra scelta che consegnare il Tesseract in cambio della sua vita.

Chiaramente il fatto che Loki sia in possesso del Tesseract ha un senso, ne avrebbe di meno lasciarlo seppellito sotto le rovine di Asgard privandolo del suo scopo narrativo e della sua importanza legata al Guanto dell'infinito, quello che non sappiamo ancora però è dove si trova la sesta e ultima Gemma dell'Infinito, la Gemma dell'Anima.

Attualmente conteggio delle Gemme dell'Infinito si basa su quello che abbiamo visto nel trailer di Avengers: Infinity War, Thanos ha due Gemme incastonate nel Guanto, la Gemma dello Spazio e la Gemma del Potere (da "Guardiani della Galassia"). Abbiamo anche visto la Gemma della Mente rimossa con forza dalla fronte di Visione, che porta a tre il conteggio delle Gemme in possesso del Titano Pazzo, ne mancano quindi tre all'appello affinchè Thanos porti a compimento il suo folle piano di alterare l'universo come lo conosciamo.

Fonte: Movieweb