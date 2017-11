Avengers: Infinity War - il trailer rivela la posizione dell'ultima Gemma dell'Infinito?

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Dove si trova la sesta e ultima Gemma dell'Infinito? Il nuovo trailer di "Avengers: Infinity War" potrebbe averlo rivelato.

Alla fine Marvel ha reso disponibile il primo epico trailer di Avengers: Infinity War che di certo non ha deluso. Dal trailer sono emersi elementi che porteranno ad uno sconvolgimento dell'universo e anche potenziali risposte ad alcune domande in ballo da tempo come la posizione dell'ultima Gemma dell'Infinito.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate potenziali SPOILER sul film "Avengers: Infinity War".

Il trailer non ha rivelato esplicitamente dove si trova la sesta e ultima Gemma dell'Infinito, ma possiamo dedurlo mettendo assieme tutte le prove a nostra disposizione. Data l'imponente sequenza di battaglia che vediamo ambientata a Wakanda, terra natia di Black Panther, con gli Avengers che stano cercando di portare un audace, coraggioso e probabilmente ultimo attacco in massa, sembra quasi confermato che l'ultima Gemma dell'Infinito, la Gemma dell'Anima, si trovi a Wakanda. Se così non fosse come mai una battaglia di tali dimensioni, forse la più grande del film, avrebbe luogo a Wakanda? Poi bisogna anche considerare che Black Panther è il film finale in uscita prima di Avengers: Infinity War e quindi potrebbe rivelare, tra le altre cose, la posizione dell'ultima Gemma.

Per quanto riguarda le altre Gemme dell'Infinito? La Gemma dello Spazio, altrimenti nota come Tesseract, è nelle mani di Loki, come vediamo anche nel trailer, che sembra offrirla a Thanos. La Gemma della Realtà o l'Aether di Thor: The Dark World è stata vista per l'ultima volta nelle mani del Collezionista, ma dopo l'esplosione del suo "museo" non sappiamo per certo dove si trovi. La Gemma del Potere, vista per la prima volta in Guardiani della Galassia è nelle mani dei Nova Corps. La Gemma della Mente, che in origine era sullo scettro di Loki in The Avengers, è ora incastonata nella fronte di Visione. Come vediamo nel trailer, Visione potrebbe pagare il prezzo più alto proprio per esserne il custode e protettore. Infine la Gemma del Tempo, ovvero l'Occhio di Agamotto, è in possesso del Doctor Strange.

La possibilità che la Gemma dell'Anima sia nascosta Wakanda è plausibile e aiuterebbe a spiegare molte cose. Anche se Black Panther uscirà nei cinema solo a febbraio 2018, Wakanda sembra essere una location incredibile all'interno dell'UCM in cui vedere Thanos combattere contro gli Avengers e un esercito di guerrieri wakandiani per il destino dell'universo. Avengers: Infinity War arriva nei cinema italiani ad Aprile 2018.

Fonte: Screenrant