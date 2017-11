Super Fly, arriva il remake

Di Federico Boni giovedì 30 novembre 2017

La Sony fa risorgere Super Fly.

La Sony vuole riportare al cinema Super Fly, classicone del blaxploitation omaggiato da Quentin Tarantino con il film Jackie Brown. Diretto da Gordon Parks Jr. con protagonista Ron O'Neal nel lontano 1972, il film sarà riportato in vita da Alex Tse, sceneggiatore di Watchmen. Tutto tace sul nome del regista che si occuperà del remake. Il film verrà prodotto da Joel Silver e dall'executive della Sony Palak Patel, con lo studios al momento alla ricerca degli attori principali.

Protagonista della pellicola originale uno spacciatore vestito con abiti sgargianti, Super Fly per l'appunto, insieme al suo socio Eddie alla ricerca di un colpo che lo faccia svoltare. Ad occuparsi della celebre colonna sonora Curtis Mayfield, per un film che diede il via alla personalizzazione delle auto nei titoli anni '70, grazie ad una Cadillac Eldorado del 1971.

Nel 1973 venne realizzato anche un sequel, Super Fly T.N.T., con O'Neal di nuovo nei panni del protagonista. Il produttore del film originale Sig Shore ha inoltre diretto un secondo sequel nel 1990, intitolato The Return of Superfly.

Fonte: Comingsoon.net