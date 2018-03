SuperFly: primo trailer del remake con Trevor Jackson e Michael K. Williams

Di Federico Boni venerdì 23 marzo 2018

SuperFly: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake diretto da X nei cinema americani dal 18 giugno 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Sony ha reso dsiponibile un primo teaser trailer ufficiale del remake SuperFly. Prima che il trailer ufficiale fosse pubblicato, il rapper e produttore Future ha pubblicato un'anteprima con scene dietro le quinte e alcune scene del film per promuovere la sua nuova musica inclusa nella colonna sonora che Future ha curato di persona.

Il remake SuperFly vede Trevor Jackson nei panni di Youngblood Priest, Jason Mitchell nel ruolo di Eddie, Lex Scott Davis come Georgia, Andrea Londo nel ruolo di Cynthia, Jacob Ming-Trent nel ruolo di Fat Freddy e Omar Chapparo nel ruolo di Adalberto. Il film è diretto dal regista X, che si vociferava essere in trattative per dirigere il progetto alla fine dell'anno scorso. Il regista X è noto per aver diretto video musicali per artisti come Usher, Kanye West, Jay-Z, David Guetta, Drake, Justin Bieber, Nicki Minaj e Rihanna.

L'originale Super Fly è uscito nel 1972 diretto da Gordon Parks Jr. L'iconico film blaxploitation è stato interpretato da Ron O'Neal nel ruolo di Priest, un trafficante di cocaina afroamericano che cerca di concludere un ultimo grande affare prima di uscire dal business. Il film oltre ad aver ispirato Quentin Tarantino per il suo Jackie Brown ha anche generato due sequel: Super Fly T.N.T. (1973) e The Return of Superfly (1990).

Il remake prodotto da Future e Joel Silver si svolge nella moderna Atlanta con l'iconica colonna sonora "soul" di Curtis Mayfield che ha inevitabilmente subito un aggiornamento rap / hip hop, a riprova di ciò il trailer include apparizioni dei rapper Big Boi degli Outkast, Rick Ross, Zaytoven e del Michael K. Williams della serie tv The Wire.

Super Fly, arriva il remake

Articolo pubblicato il 30 novembre 2017

La Sony vuole riportare al cinema Super Fly, classicone del blaxploitation omaggiato da Quentin Tarantino con il film Jackie Brown. Diretto da Gordon Parks Jr. con protagonista Ron O'Neal nel lontano 1972, il film sarà riportato in vita da Alex Tse, sceneggiatore di Watchmen. Tutto tace sul nome del regista che si occuperà del remake. Il film verrà prodotto da Joel Silver e dall'executive della Sony Palak Patel, con lo studios al momento alla ricerca degli attori principali.

Protagonista della pellicola originale uno spacciatore vestito con abiti sgargianti, Super Fly per l'appunto, insieme al suo socio Eddie alla ricerca di un colpo che lo faccia svoltare. Ad occuparsi della celebre colonna sonora Curtis Mayfield, per un film che diede il via alla personalizzazione delle auto nei titoli anni '70, grazie ad una Cadillac Eldorado del 1971.

Nel 1973 venne realizzato anche un sequel, Super Fly T.N.T., con O'Neal di nuovo nei panni del protagonista. Il produttore del film originale Sig Shore ha inoltre diretto un secondo sequel nel 1990, intitolato The Return of Superfly.

