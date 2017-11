Al cinema dal 30 novembre: trailer, recensioni e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 30 novembre 2017

Arrivano in sala il remake "Assassinio sull'Orient Express", il sequel "Smetto Quando Voglio 3", la commedia "Daddy's Home 2", il thriller fantascientifico "Seven Sisters" e per i più piccini il film d'animazione "Gli eroi del Natale".

- Assassinio sull'Orient Express (USA 2017 - Drammatico - Durata 114 minuti) di Kenneth Branagh con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Trama: Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora. TRAILER ITALIANO

Assassinio sull’Orient Express: recensione in anteprima Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer protagonisti del rifacimento di Assassinio sull’Orient Express. Leggete la nostra recensione

- Daddy's Home 2 (USA 2017 - Commedia - Durata 100 minuti) di Sean Anders con Mark Wahlberg, Will Ferrell, Mel Gibson, John Lithgow, Linda Cardellini, John Cena, Alessandra Ambrosio, Scarlett Estevez, Owen Vaccaro. Trama: Il padre Dusty (Mark Wahlberg) e il patrigno Brad (Will Ferrell) uniscono le forze per dare ai loro figli il Natale perfetto. La nuova partnership però viene messa alla prova quando il vecchio padre di Dusty, un macho della vecchia scuola (Mel Gibson) e l'ultra-affettuoso ed emotivo papà di Brad (John Lithgow) arrivano appena in tempo per seminare il caos durante le festività. TRAILER ITALIANO

- Smetto Quando Voglio - Ad Honorem (Italia 2017 - Commedia - Durata 96 minuti) di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, Stefano Fresi, Pietro Sermonti, Giampaolo Morelli, Peppe Barra, Greta Scarano, Luigi Lo Cascio, Valeria Solarino, Neri Marcorè. Trama: Sopox è la formula del gas nervino. Ecco a cosa gli serviva un cromatografo. ‘Sto pazzo si è messo a sintetizzare del gas nervino” Inizia così il capitolo finale della saga di Smetto Quando Voglio. Pietro Zinni è in carcere e con lui tutta la banda. Ma non possono rimanerci a lungo perché in giro c’è Walter Mercurio (Luigi Lo Cascio) che è pronto a fare una strage e solo le migliori menti in circolazione possono fermarlo. Ma chi è Walter Mercurio? Cosa nasconde? Qual è il suo piano? La Banda si riunisce per l’ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell’aiuto del nemico storico, Murena (Neri Marcorè). Con lui dovranno evadere da Rebibbia per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare l’attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di persone. TRAILER UFFICIALE

Smetto Quando Voglio – Ad Honorem: Recensione in Anteprima La banda dei ricercatori di nuovo riunita per fermare il folle piano di uno scienziato pazzo. Ultimo capitolo della trilogia per Smetto Quando Voglio.

- Amori che non sanno stare al mondo (Italia 2017 - Drammatico - Durata 92 minuti) di Francesca Comencini con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Valentina Bellè, Camilla Semino Favro, Filippo Dini, Iaia Forte. Trama: Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e morbosamente. Poi tutto è finito, e per lei è stato molto traumatico. Dopo tanti anni quello che entrambi vedono è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Flavio incontra Giorgia, con l’energia e la freschezza dei trent’anni, e basta un attimo tra loro e la pioggia d’estate fa il resto. Claudia e Nina (Valentina Bellè) si conoscevano già, ma all’università, divise dal ruolo, dall’età, dall’idea che il rispetto non si sarebbe mai trasformato in amore. Eppure Nina è bellissima, seducente e meravigliosa, e il suo abbraccio ha una potenza a cui nessun donna può sottrarsi. Una commedia che guarda con ironia tagliente e grande lucidità al modo in cui le donne affrontano la fine di una storia d’amore. TRAILER UFFICIALE

- Happy End (Francia 2017 - Drammatico - Durata 110 minuti) di Michael Haneke con Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant, Fantine Harduin, Dominique Besnehard, Nabiha Akkari. Trama: Happy end è un luogo, non per forza fisico come la Calais in cui è ambientato, spazio di transito per i rifugiati. In una sontuosa magione borghese la ricca famiglia Laurent, riflesso di una società votata all’egoismo e all’infelicità, vive la propria vita in modo anaffettivo e cinico, senza rendersi conto di non sapere più cosa conta veramente nella vita. TRAILER ITALIANO

Happy End - recensione del film di Michael Haneke Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz e Jean-Louis Trintignant protagonisti dell'ultimo film di Michael Haneke. Leggete la nostra recensione di Happy End

- Seven Sisters (Gran Bretagna 2017 - Fantascienza - Durata 123 minuti) di Tommy Wirkola con Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari, Christian Rubeck, Robert Wagner. Trama: Una legge centrale, varata per arginare la crescita incontrollata della popolazione, permette alle famiglie il concepimento di un solo figlio per nucleo. In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle lottano per vivere un'esistenza normale fingendo di essere tutte la stessa persona (una ragazza di nome Karen Settman), e alternandosi nei suoi panni nel mondo esterno per qualche ora a settimana. Alle piccole Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica (tutte interpretate da Noomi Rapace), allevate dal nonno (Willem Dafoe), è permesso uscire di casa soltanto nel giorno corrispondente al proprio nome, con il divieto assoluto di rivelare il segreto della loro famiglia. Nascoste per sei giorni a settimana, camuffate nelle ore concesse all'esterno, crescono senz'altra compagnia che quella del nonno e delle sorelle, fino a quando una di loro, Lunedì, non sparisce nel nulla. Toccherà alle altre investigare sulla scomparsa della maggiore, anche se questo significa uscire al di fuori del giorno stabilito. TRAILER ITALIANO

- Gli eroi del Natale (USA 2017 - Animazione - Durata 86 minuti) Un film di Timothy Reckart con le voci di Keegan Michael Key, Zachary Levi, Gina Rodriguez, Kristin Chenoweth, Christopher Plummer, Oprah Winfrey, Kris Kristofferson, Tyler Perry, Ving Rhames, Gabriel Iglesias. Trama: Questa volta a raccontarci le vicende riguardanti la natività di Gesù, saranno i simpatici animaletti protagonisti dei nostri presepi capeggiati da un piccolo, ma coraggioso asinello che insieme ad i suoi amici diventerà un inaspettato eroe del Natale. TRAILER ITALIANO

- L'età Imperfetta (Italia 2017 - Drammatico - Durata 96 minuti) di Ulisse Lendaro con Marina Occhionero, Paola Calliari, Anita Kravos, Anna Valle, Enrico Cavicchioli, Antonio Framarin, Piergiorgio Piccoli, Ilaria Pravato, Lana Vlady, Luca Filippi, Diego Pagotto. Trama: In una tranquilla città del Nord Italia vive Camilla, una diciassettenne come tante e come tante un po' speciale. Ha ottimi voti a scuola, un rapporto conflittuale con la sorellina Francesca e un sogno, che sua madre (donna dell'est, pragmatica e lavoratrice) non capisce, suo padre (più "materno") invece sì. Camilla vuole diventare una ballerina di danza classica e l'audizione, che di lì a poco deve tenere per entrare in un'importante accademia, è una grande occasione. Nella sua vita però - prepotente come un vento estivo - entra Sara, anche lei aspirante ballerina. Sara ha diciotto anni appena compiuti, un padre benestante e una madre assente; è carismatica e sensuale. Tra conturbanti slanci d'affetto, crisi, decisioni dirimenti e colpi di scena, il loro rapporto prenderà strade imprevedibili, segnando per sempre la vita di Camilla. TRAILER UFFICIALE

- Egon Schiele (Germania 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 110 minuti) di Dieter Berner con Noah Saavedra, Maresi Riegner, Valerie Pachner, Marie Jung, Larissa Breidbach, Elisabeth Umlauft, Thomas Schubert, André Jung. Trama: Agli inizi del XX secolo, Egon Schiele è tra gli artisti più provocatori e controversi di Vienna. La sua arte è ispirata da donne affascinanti e disinibite, in un’epoca che sta volgendo al termine. Due donne in particolare condizioneranno davvero la sua vita e la sua espressione artistica: sua sorella e sua prima musa, Gerti e la diciassettenne Wally, probabilmente l’unico vero amore di Schiele, immortalata nel suo famoso dipinto “La morte e la fanciulla”. Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo nella società di Vienna, portando l’artista anche in tribunale con l’accusa di abuso su una minorenne e di “pornografia”, collezionisti lungimiranti e artisti già acclamati come Gustav Klimt, iniziano a riconoscere l’eccezionale valore della provocatoria e tormentata arte del giovane. Quando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale minaccerà la sua ricerca e libertà artistica, Schiele sceglierà di sacrificare alla sua arte, l’amore e la vita stessa, facendo del dolore e del suo disagio esistenziale, la cifra stilistica che lo consacrerà tra i maggiori interpreti dell’Espressionismo. TRAILER ITALIANO

- Directions - Tutto in una notte a Sofia (Bulgaria / Germania 2017 - Drammatico - Durata 103 minuti) di Stephan Komandarev con Ivan Barnev, Georgi Kadurin, Borisleva Stratieva, Anna Komandareva, Vassil Vassilev. Trama: A Sofia, nell’odierna Bulgaria, durante un incontro con un banchiere, un piccolo imprenditore, che guida un taxi per arrivare alla fine del mese, scopre di dover pagare una tangente per mantenere la sua licenza. Vuole rimanere un uomo onesto, ma anche la commissione che valuta la sua denuncia di estorsione chiede la sua parte. Preso dalla disperazione, uccide il banchiere, per poi suicidarsi. Mentre il caso fa esplodere su tutte le radio un dibattito sullo stato di disperazione in cui versa la società civile, 5 tassisti, con i loro passeggeri, percorrono le strade notturne della città in cerca di nuove direzioni, nuovi modi per affrontare la vita. TRAILER ITALIANO

- I Love...Marco Ferreri (Italia 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) Un film di Pierfrancesco Campanella con Ermanno Ribaudo. Trama: Marco Ferreri è stato uno dei grandi maestri del cinema italiano: dissacrante e anticonformista, sempre in bilico tra l’ironico e il grottesco più estremo, ha diretto dei film originali e graffianti, che hanno fatto storia, conseguendo spesso grandi incassi al botteghino. Eppure, a vent’anni dalla sua prematura scomparsa, è stato quasi dimenticato dall’immaginario collettivo. Una vera e propria “uccisione”, neanche tanto metaforica. Ho immaginato un misterioso detective, che si muove come un personaggio d’altri tempi, compie una inchiesta personale su questo ipotetico “delitto”. Attraverso l’analisi di alcune delle sue opere maggiormente significative, interviste ad esperti e studiosi della “settima arte”, testimonianze di chi lo ha conosciuto e immagini di repertorio, il bizzarro investigatore arriva a individuare il “colpevole”: quella società dei consumi che il regista ha sempre stigmatizzato, fin da tempi non “sospetti”. Una società ulteriormente peggiorata dall’avvento della televisione commerciale con annessi reality show, dall’uso sconsiderato dei social network e conseguente imbarbarimento dei rapporti umani, dall’omologazione culturale e dall’appiattimento impostoci dalla globalizzazione. La peculiarità di Ferreri consiste proprio nell’aver precorso i tempi: il suo essere geniale è quindi nella preveggenza di un futuro pieno di alienazione e di frustrazione. TRAILER UFFICIALE

- Riccardo va all'Inferno (Italia 2017 - Commedia / Musical - Durata 91 minuti) di Roberta Torre con Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Gallerano, Ivan Franek, Silvia Calderoni, Teodoro Giambanco, Michelangelo Dalisi. Trama: In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in lotta con i fratelli per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini ma retta nell’ombra dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco), grande tessitrice di equilibri perversi: un tragico e oscuro incidente l’ha reso zoppo e storpio fin dalla tenera età, minando fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni in un ospedale psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a tramare nell’ombra per assicurarsi attivamente il possesso della corona, assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere… Ma quando diventa Re, perde tutto… Riccardo va all’inferno e lo fa sorridendo. TRAILER UFFICIALE

- Sami Blood (Svezia 2017 - Drammatico - Durata 110 minuti) di Amanda Kernell con Lene Cecilia Sparrok, Maj-Doris Rimpi, Mia Erika Sparrok, Julius Fleischanderl, Olle Sarri, Hanna Alström, Malin Crépin. Trama: La quattordicenne Elle Marja è una ragazzina sámi [làppone] che vive in una comunità di allevatori di renne. Esposta alla discriminazione degli anni ‘30 e alla certificazione della razza per frequentare la scuola, inizia a sognare una vita diversa. Per realizzare questo desiderio, però, dovrà allontanarsi dalla sua famiglia e dalla cultura della sua gente diventando un’altra. TRAILER ITALIANO

- Vasco Modena Park - Il Film (Italia 2017 - Documentario - Durata 157 minuti) Un film di Pepsy Romanoff con Vasco Rossi. Trama: Al cinema la versione inedita dell'evento che il 1° luglio a Modena ha visto Vasco protagonista assoluto assieme ai 220.000 spettatori accorsi da ogni parte per partecipare alla "festa epocale" dei suoi primi 40 anni "dal fronte del palco". Duecentoventimila voci al cielo, ventisette telecamere, massima attenzione alla resa sonora, un montaggio al cardiopalma. Il film diretto da Giuseppe Domingo Romano è arricchito da preziosi materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco, che si trasformerà in un Caronte capace di trasportare i fan a esplorare gli spartiti della sua vita. Oltre due ore di rock e di energia pura, per rivivere un momento unico da ascoltare, un'avventura epica da guardare, una grande festa da…cantare - e perché no ballare - ancora una volta tutti insieme. Ma questa volta al cinema! [Al cinema l'1, 5, 6, e 7 dicembre] TRAILER ITALIANO