Star Wars 9: Mark Hamill vuole tornare come Fantasma di Forza

Di Pietro Ferraro lunedì 26 marzo 2018

Mark Hamill ha dato la sua disponibilità per tornare in Star Wars 9 e rilancia la palla a Lucasfilm e al regista JJ Abrams.

Il prossimo 11 aprile arriva in in Blu-Ray, DVD, 4K Ultra HD e su tutte le piattaforme digitali il sequel Star Wars: Gli Ultimi Jedi, forse il più discusso capitolo della saga di George Lucas dai tempi della controversa Trilogia prequel. Quel che è certo è che Rian Johnson è riuscito a spiazzare un po' tutti, e tra le molte e forse troppe critiche al film da parte dei fan c'è stato l'approccio di Johnson all'iconico maestro Jedi Luke Skywalker, visione che peraltro ha lasciato perplesso lo stesso Mark Hamill.

Hamill ha recentemente dichiarato di voler tornare in Star Wars 9 rilanciando la palla a Lucasfilm. C'è stata una lunga discussione sulla possibilità che Luke Skywalker potesse far ritorno in Star Wars 9 dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi" e ora è confermato che Hamill è pronto a rispondere ad una eventuale telefonata del regista JJ Abrams.

ATTENZIONE!!! A seguire trovate SPOILER su "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Durante Star Wars: Gli Ultimi Jedi, Luke Skywalker intraprende uno scontro con Kylo Ren che lo porterà all'estremo sacrificio. Quindi ci sono state alcune inevitabili domande sul futuro di Mark Hamill nel franchise. Nello specifico la maggior parte delle persone si chiedeva quale ruolo potrebbe avere Luke in Star Wars 9, e se Hamill avesse voglia di tornare dopo le polemiche scaturite dall'eccentrica caratterizzazione del suo personaggio. Durante una recente ospitata nella trasmissione Good Morning America gli stato chiesto a bruciapelo se sarebbe disposto a tornare nel prossimo film di Star Wars e Hamill si è detto disponibile.

Penso che sia probabilmente giusto dire sì, ma chi lo sa.

Mark Hamill ha ribadito la sua disponibilità anche durante la parata organizzata a Dublino in Irlanda per il Giorno di San Patrizio, in cui è stato l'ospite d'onore. Durante la sfilata gli è stato chiesto se voleva tornare e lui ha risposto: "Se non puoi divertirti a fare un film di 'Star Wars', hai un problema serio!". L'attore che rappresenta un'icona per i fan della saga, ha anche parlato con Radio Times dove ha approfondito sull'uscita di scena di Luke e di un suo potenziale ritorno.

Non ne abbiamo davvero discusso, quindi è tutto nelle mani di JJ. Ma sai, c'è un certo senso di chiusura per me. JJ mi ha dato sicuramente uno degli ingressi più spettacolari della mia carriera e forse in tutta la storia del cinema. Non so se c'è mai stato qualcuno di cui si è tanto parlato per due ore e che poi si fa vivo per 30 secondi prima dei titoli di coda. E che straordinaria uscita Rian Johnson [regista di Gli ultimi Jedi] mi ha regalato! Mi sono chiesto: "Non potevano spingere la cosa [la morte di Luke] fino all'Episodio Nove, così da poter avere un inizio, un centro e una fine?". Ora ho un inizio e una fine. Ma ora tutto sommato, specialmente quando pensavo che non saremmo mai più tornati, non ho niente di cui lamentarmi, quindi se sono dentro o no al Nove, mi sta bene comunque.

Così dopo aver confermato la sua disponibilità, la schiettezza per cui è noto Mark Hamill gli ha permesso anche di esprimere le sue idee su come potrebbe tornare in Star Wars 9.

Beh, ho pensato che se fosse un Fantasma di Forza mi piacerebbe vederlo utilizzato in un modo che non è mai stato fatto prima, voglio dire usiamo la parola spettro! questo implica che sia spaventoso. Se dovesse tornare...potrebbe farlo in diversi modi, penso che sarebbe divertente...beh non voglio esagerare. Ho delle idee, ma la maggior parte di loro sono così terribili che non le prenderebbero mai in considerazione! Sto dicendo che non so se tornerò, una delle cose che veramente rappresenta questo film è quella frase che dice: "Lascia morire il passato. Uccidilo, se necessario". E finora stanno facendo davvero un ottimo lavoro.

E' stabilito nell'universo di Star Wars che quando un Jedi muore si tratta di una morte fisica, ma non spirituale. Come dice Luke in "Gli Ultimi Jedi": "Nessuno se n'è mai andato". Yoda è morto da anni e si unisce a Luke per una delle scene più memorabili che Rian Johnson ha regalato all'attuale trilogia di Star Wars. Quindi è del tutto logico supporre che Luke possa tornare come un Fantasma di Forza, o in qualche altra manifestazione incorporea, poiché spesso le vie della Forza sono imperscrutabili.

Tutto ciò dipende solo da JJ Abrams, che è tornato in cabina regia per Star Wars: Episodio IX. Abrams è un fan di lunga data di Star Wars quindi non è così improbabile che escogiti un modo per riportare Luke Skywalker in questo capitolo finale della nuova trilogia. Soprattutto perché lo Han Solo di Harrison Ford è morto sullo schermo e l'amata Leia non potrà tornare dopo la tragica scomparsa dell'attrice Carrie Fisher, così il Luke Skywalker di Hamill è qualcosa a cui forse i fan della trilogia originale non sono ancora pronti a rinunciare.

Fonte: ABC