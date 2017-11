Lady Bird film dell'anno per i critici di New York, i vincitori

Di Federico Boni giovedì 30 novembre 2017

Lady Bird di Greta Gerwig ha sconfitto Chiamami col tuo nome e The Post ai New York Film Critics Circle.

Lady Bird: recensione in anteprima del film di Greta Gerwig Greta Gerwig racconta con Lady Bird una storia vista altre volte, ma con un tono irresistibile e molti dettagli azzeccati: leggi la recensione. Tre premi cinematografici in pochi giorni e tre trionfi differenti. Dopo i Gotham Award, che hanno visto vincere Chiamami col tuo nome di Luca Guadaginino, e il National Board of Review, che ha visto premiato The Post di Steven Spielberg, il New York Film Critics Circle ha incoronato Lady Bird di Greta Gerwig miglior film del 2017. La pellicola ha vinto anche il premio per la migliore attrice, Saoirse Ronan, con i critici della Grande Mela che hanno snobbato dai vincitori titoli come Dunkirk, The Shape of Water, Three Billboard Outside Ebbing, Missouri, Darkest Hour, The Big Sick, I, Tonya, Molly's Game, Downsizing e Battle of the Sexes.

The Florida Project di Sean Baker ha vinto due premi, miglior regista e miglior attore non protagonista a Willem Dafoe, mentre Timothee Chalamet è stato eletto miglior attore dell'anno grazie al film di Luca Guadagnino. Tiffany Haddish di Girls Trip ha sorprendentemente fatto suo il riconoscimento come miglior attrice non protagonista, mentre Phantom Thread di Paul Thomas Anderson ha trionfato tra le sceneggiature. Coco è stato eletto miglior lungometraggio animato e 120 battiti al minuto miglior film in lingua straniera, con Mudbound celebrato per la fotografia. The Post di Spielberg, va detto non era proprio presente tra i film votabili.

La cerimonia di premiazione di quest'anno sarà dedicata alla memoria del critico, regista e autore Richard Schickel. L'anno scorso La La Land venne nominato miglior film dal NYFCC, con Moonlight e Manchester by the Sea comunque più che soddisfatti con tre premi.

New York Film Critics Circle 2017 Vincitori

Best Picture: Lady Bird

Best Director: Sean Baker, The Florida Project

Best Actor: Timothee Chalamet, Call Me by Your Name

Best Actress: Saoirse Ronan, Lady Bird

Best Screenplay: Paul Thomas Anderson, Phantom Thread

Best Supporting Actor: Willem Dafoe, The Florida Project

Best Supporting Actress: Tiffany Haddish, Girls Trip

Best Animated Film: Coco

Best Cinematography: Mudbound

Best First Film: Get Out

Best Foreign Language Film: BPM (Beats Per Minute)

Best Nonfiction Film: Faces Places

Special Award for Career Achievement: Molly Haskell

Fonte: HollywoodReporter