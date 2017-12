Hellboy, il remake ha una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 1 dicembre 2017

Il thriller poliziesco Kin uscirà il 31 agosto 2018.

Hellboy, Milla Jovovich sarà la Regina di Sangue del reboot Milla Jovovich villain principale nel nuovo Hellboy. Il nuovo Hellboy ha finalmente trovato una data d'uscita ufficiale. La Lionsgate ha infatti annunciato la release della pellicola diretta da Neil Marshall, interpretata da David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane e Daniel Dae Kim: l'11 gennaio 2019. Ancora 13 mesi pieni prima di vedere il diavolo rosso in sala. La pellicola si scontrerà sul suolo americano con What Men Want e Ad Astra.

Lo studios ha annunciato anche un'altra release, relativa al thriller poliziesco Kin, che sbarcherà in sala il 31 agosto del 2018. Data che lo vedrà sfidare The Little Stranger. Protagonisti Jack Reynor, Zoe Kravitz, James Franco, Dennis Quaid e Myles Truitt. Il film, diretto da Jonathan Baker e Josh Baker, ruota attorno ad un eroe inaspettato, inseguito da un criminale vendicativo (James Franco), dai federali e da una banda di soldati ultraterreni. Questo ex detenuto da poco tornato in libertà (Jack Reynor) e il suo fratello minore adottato (Myles Truitt) sono costretti a scappare con un'arma dalla misteriosa origine.

Ad occuparsi dello script di Hellboy, invece, Andrew Cosby (Eureka), Christopher Golden e Mike Mignola. Larry Gordon e Lloyd Levin produrranno il tutto con Mike Richardson di Dark Horse Entertainment.

Fonte: Comingsoon.net