Fedoro, James Mangold porterà al cinema il romanzo per bambini di Katherine Applegate

Di Federico Boni venerdì 1 dicembre 2017

Nuovo film in arrivo per James Mangold. Ci saranno ancora una volta gli artigli, ma di un gatto.

L'unico e insuperabile Ivan, Angelina Jolie doppiatrice e produttrice Angelina Jolie doppierà un'elefantessa nella trasposizione cinematografica de L'unico e insuperabile Ivan. James Mangold adatterà per il grande schermo Fedoro, libro per bambini scritto da Katherine Applegate, in Italia edito da Il Castoro. Parola dell'Hollywood Reporter, per una produzione firmata 20th Century Fox e prodotta dalla Kickstart. La trama?

Per Jackson e la sua famiglia è un momento difficile. Non ci sono i soldi per l'affitto, il frigo è sempre vuoto e Jackson ha una gran paura che prima o poi saranno costretti a lasciare la loro casa. Un'altra volta. Un giorno però arriva Fedoro, un misterioso gattone surfista, dotato di ombrellino di plastica giallo e rosa e di una folta, morbidissima coda. Chi è davvero Fedoro? Perché appare e scompare a piacimento? E soprattutto, perché non miagola, ma parla? E

Dopo il boom di Logan, 616 milioni di dollari incassati in tutto il mondo e una più che probabile pioggia di candidature agli Oscar, Mangold ha potuto scegliere tra i diversi progetti proposti, abbracciando proprio Fedoro. Hollywood ha in cantiere un altro adattamento dalla Applegate, ovvero L' unico e insuperabile Ivan.

